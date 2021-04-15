Работы фотографа БЕЛТА представлены в Эрмитаже

15 апреля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Работы фотографа БЕЛТА Оксаны Манчук представлены в Государственном Эрмитаже в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Санкт-Петербурге 14-16 апреля проходит XV Медиафорум молодых журналистов "Диалог культур". В программу включена фотовыставка "Я здесь живу". По традиции она размещается в залах главного штаба Эрмитажа, которые могут вместить 300 работ 50 фотокорреспондентов.

Оксана Манчук представила на выставке восемь фоторабот о Студенческой деревне в Минске. Этот фотопроект готовился 1,5 года под кураторством известного российского фотографа Юрия Козырева. "Проект называется "Вавилон". Он посвящен студентам, которые приезжают учиться в Беларусь из разных стран мира. Я хотела показать, что, несмотря на все различия, у этих молодых людей есть много общего", - рассказала Оксана Манчук.

Председатель медиаконгресса "Содружества журналистов", секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян отметил, что на выставке представлены очень интересные работы, лучшие, по мнению организаторов, были отмечены дипломами.-0-

Фото Оксаны Манчук