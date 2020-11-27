Работы представителей БГУ отмечены на международном форуме дизайнеров в России

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы представителей БГУ завоевали дипломы различного достоинства на II Международном форуме молодых дизайнеров "Пространство дизайна". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Диплом II степени завоевала четверокурсница Светлана Мочкодан за линию одежды с использованием функционального и минималистичного бруталистского стиля. Научным руководителем работ выступила дизайнер международного класса старший преподаватель кафедры дизайна моды Валерия Козябо. За коллекцию детской одежды для белорусского народного праздника "Масленица" диплома III степени удостоена преподаватель кафедры дизайна моды Марина Ковалькова. При разработке костюмов она использовала изображения животных - главных персонажей этого аутентичного события", - рассказали в пресс-службе.

Дизайнеры БГУ отмечены в номинации "Эскизы и проекты". Конкурс проводился также в группах Pret-a-porter, "Этно-стиль", "Креатив" и De Lux.

Мероприятие прошло в заочном формате во время V Международного форума молодых дизайнеров в Белгородском государственном институте искусств и культуры (Россия). Конкурсанты направляли работы в виде эскизов на электронную почту организаторов. Выставка-конкурс организована для демонстрации уникальных ценностей традиционного и национального костюма, а также выявления молодых талантливых дизайнеров одежды.-0-