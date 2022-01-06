Рачков: историческая политика в эпоху гибридных войн приобретает стратегическую значимость

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. История во все времена являлась составной частью государственной политики. Это отметил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

"Глава государства посвятил совещание исключительно актуальной проблематике - исторической политике нашего государства. История во все времена являлась составной частью государственной политики. Сегодня, в эпоху гибридных войн, данный вопрос приобретает стратегическую значимость как фактор обеспечения национальной безопасности нашей страны", - подчеркнул Сергей Рачков.

"Нельзя позволить недобросовестным политикам и внешним оппонентам лишить белорусский народ исторической памяти путем фальсификации истории, дегероизации личностей, которые внесли неоценимый вклад в защиту и развитие нашего Отечества. В основе государственной исторической политики должны быть научный подход и правда", - сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания.

По мнению Сергея Рачкова, приоритетом в практической работе должны стать вопросы недопущения реабилитации нацизма и продолжения поиска новых доказательств геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны, их международно-правовое оформление.-0-