Рачков: каждое обращение граждан в Совете Республики - на особом контроле

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждое обращение граждан в Совете Республики - на особом контроле. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, который сегодня провел прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

"Мы очень внимательно и тщательно разбираемся в каждой ситуации. Когда требуется, проблемные вопросы рассматриваем, выезжая на место совместно с заинтересованными госорганами и организациями", - отметил Сергей Рачков.

Члены Совета Республики проводят личные приемы, прямые телефонные линии, рассматривают письменные обращения. "В этой работе активно участвуют все сенаторы, - подчеркнул он. - Установка председателя Совета Республики - чтобы ни одно обращение не осталось без внимания и людям максимально оказывалась помощь".

В I квартале 2020 года члены Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности рассмотрели 242 обращения граждан. Чаще всего люди просят помочь в решении проблем ЖКХ. Поступают вопросы, относящиеся к компетенции органов внутренних дел, следствия, прокуратуры, судов. "Мы все берем на карандаш, внимательно изучаем и стараемся дать по каждому обращению четкие и развернутые ответы", - добавил руководитель комиссии.

Фото пресс-службы Совета Республики

Сегодня на прямую телефонную линию поступило 16 звонков из различных регионов. Жительница одного из микрорайонов Бреста озвучила коллективное обращение посодействовать обустроить дорогу и продлить маршрут городского транспорта, чтобы людям было удобно добираться до центра города. "Мы обращались в горисполком, но нам дали неопределенный ответ. Просим помочь в решении нашего вопроса", - cказала она. Сергей Рачков пообещал изучить детали обращения.

Жительница Миор рассказала про трудную ситуацию, в которой оказался ее брат. Мужчина имеет онкологическое заболевание, ранее проходил курс лечения препаратом, который сейчас ему отказываются выписывать. "Мы свяжемся с управлением по здравоохранению Витебского облисполкома и выясним, почему есть сложности в предоставлении этого препарата", - пообещал Сергей Рачков. На прямую телефонную линию также обратилась жительница Минска, которая пожаловалась на то, что бывший муж сделал незаконную перепланировку квартиры. Поступил звонок от жительницы Бреста, которая рассказала, что ее дочь уволилась из частной фирмы, но трудовую книжку ей не отдают. Сенатор сказал, что вникнет в детали каждого обращения.-0-