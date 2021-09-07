Рачков об учениях "Запад-2021": мы никому не угрожаем, но реально оцениваем ситуацию в мире

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учения "Запад-2021" не являются угрозой странам Запада, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщает БЕЛТА.

"Учения "Запад-2021" необходимы, здесь даже речи не должно идти о том, что это трата серьезных ресурсов впустую. Проводились эти маневры еще в советское время, когда Беларусь была западным рубежом СССР. Теперь же наша страна является западным форпостом Союзного государства, а потому должна быть закрыта на крепкий замок. Особенно сейчас, когда мы видим, что происходит по периметру нашей границы. Активизировалось НАТО. Оно проводит ряд маневров и учебных мероприятий с участием войск стран-союзников, усиливает свои военизированные формирования, - отметил сенатор. - Наши соседи должны понимать, что проводимые нами учения - плановые. Но если вдруг гибридная война, которая сейчас ведется против нашего государства, перейдет в горячую фазу, то вооруженные силы как Беларуси, так и Российской Федерации должны быть переформатированы и учитывать все особенности возможных вооруженных конфликтов".

Сергей Рачков напомнил, что нашу страну в прошлом году попытались втянуть в геополитические игры серьезных мировых игроков. "С одной стороны, из-за нашего географического положения - фактически мы находимся между Востоком и Западом, а с другой - из-за наших действий по экономической интеграции с Российской Федерацией в рамках Союзного государства. Это рассматривается Западом как определенная угроза. Еще раз подчеркну - мы никому не угрожаем, но реально оцениваем ситуацию, которая складывается в мире и в евроатлантическом пространстве, где НАТО наращивает свое присутствие. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий и демонстрировать это в том числе при помощи учений".

В свою очередь заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по научной работе Николай Бузин подчеркнул, что главная задача армии любой страны - обеспечение национальной безопасности и территориальной целостности государства.

"Ее нельзя решить без тренировки сил и средств. Какими бы мы ни были продвинутыми и умными, ближайшее десятилетие вооруженное противоборство, в том числе межгосударственное, не сумеет стать полностью дистанционным. Исходя из этих реалий надо подходить и к сегодняшним учениям. Их формат действительно традиционный. Мы много лет с периодичностью раз в два года проводим данные мероприятия. Какая цель? Оценить возможности нашей группировки на данном направлении адекватно реагировать на угрозы и вызовы обстановки. Организовать взаимодействие на межгосударственном уровне и на уровне военной организации государства, проверить все возможные системы обеспечения, которые постоянно эволюционируют, развиваются и достигают определенного уровня. Отсюда и такая периодичность. Поэтому мы и делаем "контрольные срезы". И это международная практика. Каждый год в мире проходят сотни учений. В Европе - десятки. Одно НАТО ежегодно проводит до сотни учений различного уровня. Поэтому говорить о наших учениях как об экстраординарных даже не приходится", - сказал Николай Бузин.

Он считает, что учения "Запад-2021" частично являются геополитическим инструментом для поддержания мира в регионе. "Это однозначно элемент сдерживания. Мы демонстрируем нашим соседям, возможным оппонентам, что на данном направлении есть силы, средства для решения задач и обеспечения соответствующих паритетов в данном регионе. Ведь обратите внимание, мы за все годы независимости никогда никому не угрожали, ни к кому не предъявляли претензии. Но с достаточно высокой периодичностью пытаются грозить нам: то санкциями, то еще чем-то. А ведь сегодня ни один элемент межгосударственных отношений не решается без поддержки сил. И то, о чем заявил президент США, что они наконец-то не будут использовать военную силу для решения геополитических задач, это не более чем демагогия в рамках противостояния политических элит, которые сейчас решают собственные проблемы, но никоим образом не проблемы мира, - обратил внимание Николай Бузин. - Любые вопросы, связанные с дестабилизацией обстановки государств, в том числе с использованием новых средств поражения, нами прогнозируются и закладываются в проводимые учения. Например, элементы того, что происходит сегодня, мы обкатывали лет пять назад. Готовили механизмы нейтрализации этих угроз. А главное, совершенствовали военную организацию государств, всю систему их управления". -0-