Рачков: придание ВНС конституционного статуса укрепит устои белорусской государственности

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможное придание Всебелорусскому народному собранию статуса конституционного органа - это попытка укрепить устои белорусской государственности. Такое мнение высказал член Президиума Совета Республики Сергей Рачков в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На мой взгляд, придание Всебелорусскому народному собранию статуса конституционного органа - это попытка укрепить устои белорусской государственности, включить в управление государством, в принятие стратегических решений более широкие народные массы", - считает Сергей Рачков.

В свою очередь кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин заявил, что характер и формат Всебелорусского народного собрания уже находятся в конституционном поле. "Поэтому это (придание ВНС статуса конституционного органа. - Прим. БЕЛТА) вполне логичная вещь, укладывающаяся в алгоритм действий по развитию страны", - отметил он.

По мнению Николая Щекина, наделение делегатов Всебелорусского народного собирания более высоким статусом позволит развивать механизмы гражданского общества. "Я не хочу сказать, что они должны все контролировать. Нет. Делегаты у себя на местах - это прежде всего не воздействие, а взаимодействие с органами местной власти, системой госуправления для решения конкретных задач. И контроль должен быть не за органами власти, а за решением и реализацией этих задач", - обратил внимание ученый.-0-

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