Рачков провел прием граждан: главными стали вопросы взаимодействия с ОВД

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы взаимодействия с органами внутренних дел стали основным лейтмотивом личного приема граждан, их представителей и представителей юридических лиц, который провел сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Со своими проблемами к сенатору обратились девять человек. Говоря о приеме и записавшихся, Сергей Рачков отметил, что большинство вопросов находится в компетенции профильной комиссии: "Люди приходят с различными проблемами. Есть ситуации, в которых разбирается суд. Когда заявитель говорит о том, что есть угроза жизни личная и семьи, пройти мимо такого обращения нельзя. Там, где это возможно, мы подключаем силовые структуры, которые могут оказать содействие в обеспечении безопасности человека", - отметил Сергей Рачков.

Сенатор добавил, что люди на приемы приходят не только с заявлениями, но и с предложениями, в частности связанными с работой Совета Республики и Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности. Часть рекомендаций, к слову, впоследствии задействуется в работе, а также передается соответствующим государственным органам.

Также сегодня личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц провел член Совета Республики Дмитрий Басков.

"Хочу выслушать людей, узнать, какие проблемы их волнуют, и по мере возможности приложить максимальные усилия, чтобы их решить", - сказал Дмитрий Басков.

Это первый его прием граждан в качестве сенатора. "Я один раз присутствовал на приеме граждан, который проводила Наталья Кочанова в Ляховичах. Я много почерпнул оттуда. Всегда нужно учиться у людей, которые прошли больший путь в той или иной сфере. Всегда нужно прислушиваться к коллегам", - отметил сенатор.

По его словам, личные приемы граждан - достаточно эффективная форма работы с населением. "Я даже не ожидал, с какими проблемами приходят люди, и видел, как их оперативно решают прямо на приеме граждан. А какие-то вопросы, естественно, не просто берут на контроль, а прикладывают максимум усилий, чтобы помочь человеку", - подчеркнул Дмитрий Басков.-0-