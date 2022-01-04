Радоман: медики попросили закрепить в Конституции обязанность сохранять и укреплять здоровье

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Просьба о закреплении в проекте Конституции обязанности граждан принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья исходила от медицинских работников. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель правления агрокомбината "Снов", член Конституционной комиссии Николай Радоман.

"Во время подготовки проекта Конституции собирали мнения людей, в том числе на диалоговых площадках, аккумулировали их, обсуждали в Конституционной комиссии и при единогласном решении принимали. Было много предложений. Например, медицинские работники попросили отразить в Основном законе страны, что граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. Это закреплено в статье 45. Каждый должен ответственно относиться к своему организму, осознавать, какой вред может нанести алкоголизм, курение или употребление наркотиков", - сказал Николай Радоман.

По его словам, это уточнение не значит, что государство снимает с себя обязанность охранять здоровье населения. В документе закреплено, что Беларусь гарантирует это право, включая бесплатное лечение за счет государственных средств в порядке, установленном законом. Государство также создает условия, чтобы медицинское обслуживание было доступно всем гражданам. Помимо этого, охрана здоровья обеспечивается в стране развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользоваться оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда.-0-