Рахманов: у журналистов могут появиться телохранители

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У журналистов могут появиться телохранители. Такую возможность предусматривает проектная редакция изменений в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны". Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал заместитель государственного секретаря Совбеза Александр Рахманов, сообщает БЕЛТА.

"Речь идет и о том, что у журналистов, сотрудников силового блока и всех тех, кто представляет интересы страны и людей, могут появиться телохранители", - отметили в эфире.

Александр Рахманов сообщил, что в предлагаемой редакции "на этих людей также будут распространяться в установленном порядке по решению министра внутренних дел дополнительные меры защиты, которые позволят сберечь их здоровье, жизнь и имущество от любых преступных посягательств".

Он отметил: закон о госзащите предполагает довольно широкий спектр мероприятий. "И даже предусмотрена такая норма, как изменение внешности", - добавил Александр Рахманов.-0-