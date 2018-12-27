Рапота: 2019 год пройдет под знаком 75-летия освобождения Беларуси и 20-летия создания СГ

27 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. 2019 год в Беларуси и России пройдет под знаком двух знаменательных дат - 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. На этом акцентировал внимание государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в своем новогоднем поздравлении белорусам и россиянам, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Уходящий год принято вспоминать добрыми словами, он действительно был плодотворным в деле строительства Союзного государства, - считает госсекретарь.- Идущий ему на смену 2019-й отмечен датами, которые демонстрируют единство наших народов в испытаниях и свершениях. 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - главный рубеж перед юбилеем Великой Победы. Мы будем вспоминать подвиг наших защитников, родных людей, судьбы которых опалила война. Враг был изгнан с нашей земли - об этом с 22 июня 1941 года мечтали миллионы советских людей, поэтому 3 июля - праздник и белорусов, и россиян".

Григорий Рапота сообщил, что на днях ему довелось быть в Брестской крепости. "Музейные работники рассказали, что растет число людей, которые с семьями, самостоятельно приезжают 22 июня в это святое место, чтобы почтить память жертв войны, отдать дань подвигу героев, - отметил он. - Думаю, это благое дело, без уважения к предкам не может быть стремления строить достойное будущее и повышать благосостояние наших двух стран".

Госсекретарь напомнил, что в наступающем году будет отмечаться 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства. "Важно, чтобы это событие не оставило равнодушными молодых людей Беларуси и России, - подчеркнул он. - Им предстоит продолжать Союзное строительство, интеграцию двух экономик, развивать науку, вместе хозяйствовать на благо двух народов".-0-