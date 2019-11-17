Рапота: голосование в Беларуси проводится в полном соответствии с национальным законодательством

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование в Беларуси проводится в полном соответствии с национальным законодательством. Такое мнение журналистам высказал государственный секретарь Союзного государства, член миссии наблюдателей от СНГ Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я посетил четыре участка, еще у нас будут посещения. Во-первых, хочу отметить хорошую степень организации выборов с соблюдением всех правил, которые установлены и в Конституции Беларуси, и другими правовыми актами. Достаточно информации о кандидатах, свободный доступ в избирательные кабинки, возможность конфиденциальной работы с бюллетенями", - сказал Григорий Рапота.

Госсекретарь особо отметил хорошие условия, которые созданы в Беларуси для голосования людей с ограниченными возможностями. "Такие условия созданы. Ни о каких жалобах мы не слышали. Мы ведь не только сами смотрим, что происходит на избирательных участках, но и разговариваем с наблюдателями, которые здесь находятся более длительное время. У нас мнение единодушное - технологически голосование организовано правильно, хорошо, в соответствии с законами Беларуси".-0-

Фото Сергея Шелега

Рапота: мы бы хотели видеть в парламенте Беларуси сторонников развития отношений с Россией "Естественно, у меня есть некое свое представление о том, кого бы мы хотели видеть в белорусском парламенте", - сказал государственный секретарь Союзного государства, член миссии наблюдателей от СНГ Григорий Рапота.