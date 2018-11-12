Рапота: высокий уровень квалификации был и остается характерной чертой БЕЛТА

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя", приуроченная к 100-летию агентства, открылась сегодня в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусское телеграфное агентство еще в советские времена всегда имело свое лицо, оно всегда отличалось очень высоким уровнем квалификации, - сказал на церемонии открытия выставки государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. - Должен сказать, что этот высокий уровень квалификации и сейчас характерен для корреспондентов БЕЛТА. Мы это знаем абсолютно точно, потому что во всех наших мероприятиях, пресс-турах, медиафорумах рядом всегда находятся корреспонденты Белорусского телеграфного агентства, и их материалы мы всегда читаем с удовольствием".

Госсекретарь отметил, что с первых дней создания Союзного государства БЕЛТА стала его партнером. "И поныне БЕЛТА является для нас верным соратником, - сказал он. - У нас реализуется несколько успешных совместных проектов. Очень информативно, коротко, что сейчас особенно важно в эпоху обилия информации, и всегда по существу".

"История агентства - это история нашей страны, - сказала, представляя экспозицию, генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович. - Выставка "Імгненні стагоддзя" проехала всю Беларусь, и теперь она в Москве. При этом для российской столицы мы не готовили специальную экспозицию, потому что все эти фотографии понятны и россиянам".

Выставка включает в себя около 40 широкоформатных фотографий, которые отражают все вехи истории Беларуси с 1918 года - года, с которого ведет отсчет своей истории БЕЛТА, - по настоящее время. "Главное на этих фотографиях - это эмоции и лица людей, которые строили свою страну. Глядя на них, мы понимаем, что от нас тоже многое зависит, зависит судьба нашей страны", - подчеркнула Ирина Акулович.

В церемонии открытия выставки приняли также участие заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, дипломаты, представители интеграционных структур, белорусской диаспоры, российских СМИ.

Экспозиция будет демонстрироваться в Москве до середины декабря.-0-

Фото БЕЛТА и посольства Беларуси в России