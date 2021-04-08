Расходы на пенсии в Беларуси сопоставимы с аналогичными в Европе - Костевич

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки и объемы перерасчета пенсий в этом году будут определяться финансовыми возможностями бюджета пенсионного фонда. Об этом заявила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на IX отчетно-выборной конференции Белорусского общественного объединения ветеранов, передает корреспондент БЕЛТА.

По линии Минтруда и соцзащиты различные виды пенсий получают почти 2,5 млн человек. При этом 1,9 млн имеют статус "ветеран труда".

С 2016 года трудовые пенсии перерассчитывались 9 раз - в связи с ростом средней заработной платы. В результате за прошедшую пятилетку (2016-2020 годы) пенсия по возрасту неработающего пенсионера увеличилась относительно 2015 года почти в 1,7 раза (реальный рост - 1,2 раза).

"Расходы на выплату пенсий за пятилетку составили Br55 млрд, на 2021 год - почти Br15 млрд, или 9% ВВП, что сопоставимо с расходами в европейских странах. Сроки и объемы перерасчетов пенсий в текущем году будут определяться финансовыми возможностями бюджета пенсионного фонда. Министерством ведется работа над предложениями по усилению дифференциации размеров пенсий (с учетом заработка)", - сказала Ирина Костевич.

Также она напомнила о направлениях социальной поддержки пожилых людей. Необходимые услуги пожилым гражданам оказывают 146 территориальных центров социального обслуживания населения и 83 дома-интерната. На их работу за прошлую пятилетку направлено из консолидированного бюджета Br3 млрд.

В системе Минтруда работает четыре санатория. Ежегодно в них проходят курс санаторно-курортного лечения более 17 тыс. пожилых и инвалидов. Всего за прошлую пятилетку на льготное санаторно-курортное лечение и оздоровление пожилых людей и инвалидов из бюджета направлено Br45 млн. В прошлом году работа санаториев была перестроена на реабилитацию наиболее уязвимых граждан, которые перенесли пневмонию и COVID-19.

Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов войны и труда реализуются как часть государственных программ. Это ежегодные обследования ветеранов, по результатам которых местные власти оказывают необходимую помощь с учетом выявленных потребностей (ремонт жилья, печей, электропроводок и газового оборудования, установка (замена) автономных пожарных извещателей). Такого рода помощь с 2016 по 2020 год оказана более 60 тыс. граждан на общую сумму почти Br4,8 млн. В новой пятилетке эта работа будет продолжена. На эти цели запланировано направить Br5,5 млн.

В связи с 75-летием освобождения Беларуси и Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и пострадавшим от последствий войны выплачена единовременная помощь на сумму Br34,7 млн.-0-