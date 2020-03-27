Рассчитаться за проезд с помощью сервиса "Оплати™" стало возможным в первом городе Брестской области

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 марта 2020
Минск Ясно +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:58 Посольство информирует о возможностях вылета белорусов из КНР компаниями Air China и "Аэрофлот" Общество
17:53 ФОТОФАКТ: Транспортировка пациента с коронавирусом Общество
17:51 Информация по спортивным делегациям ежедневно передается в санитарные службы Беларуси Спорт
17:43 МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов Общество
17:41 Посольство Беларуси в КНР пояснило, кого не коснется запрет на въезд в Китай Общество
17:33 Рассчитаться за проезд с помощью сервиса "Оплати™" стало возможным в первом городе Брестской области Общество
17:22 Гомельский госуниверситет и технопарк "Коралл" заключили договор о сотрудничестве Регионы
17:12 Белорусские банки готовы рассматривать предоставление кредитных каникул физлицам Экономика
17:11 Двое иностранцев пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу Происшествия
17:04 Белорусские и российские картографы разработали атлас "Дорогами воинской славы, 1941-1945" Общество
17:01 Волонтеры БРСМ в Гомельской области помогают пожилым на дому Регионы
16:57 Белорусская делегация по гребле на байдарках и каноэ прибыла со сборов в Анталье Спорт
16:55 Генконсульство в Шанхае передало медсредства индивидуальной защиты Центру изучения Беларуси Общество
16:36 Фигурант "дела банкиров" Покрышко: я среди обвиняемых оказался случайно Происшествия
16:27 В РГУОР организована круглосуточная работа медслужбы Регионы
16:25 НББ рекомендовал банкам рассмотреть возможность увеличения лимитов операций в магазинах без ввода ПИН-кода Общество
16:21 "МедЛен" начал выпускать хлопко-льняные фильтры для медицинских масок любого типа Экономика
16:19 В Витебской области ветеранам в апреле начнут вручать медали к 75-летию Победы Регионы
16:11 Румас о посевной в Витебской области: все должно быть четко и эффективно Регионы
16:11 Предприниматели Гомельской области стали меньше допускать ошибки в налоговых декларациях Регионы
16:04 Нацбанк определил лучших видеоблогеров на тему финансовой грамотности Общество
16:02 В Беларуси отмечается снижение подростковой преступности - Петришенко Общество
15:57 Минстройархитектуры проводит опрос стройорганизаций для выработки мер по их поддержке Экономика
15:52 БЖД в этом году отремонтирует около 250 км пути Экономика
15:46 Три майских этапа "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике перенесены Спорт
15:44 Более тысячи рецептов доставили волонтеры БРСМ пожилым минчанам Общество
15:41 МИД и посольство Австрии провели мероприятия к годовщине открытия мемориала в Тростенце Общество
15:38 Для учащихся РГУОР организовано дистанционное обучение Регионы
15:31 Квартирная воровка из Витебской области задержана с поличным в Борисове Происшествия
15:23 Пенсионерка из Барановичей лишилась денег после визита лжемедиков Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
27 марта 2020, 17:33

Рассчитаться за проезд с помощью сервиса "Оплати™" стало возможным в первом городе Брестской области

Пятый город Беларуси внедрил технологию продажи и проверки билетов в электронном виде в общественном транспорте по QR-коду. Рассчитаться быстро, просто и без хлопот за проезд в автобусе, используя только смартфон, теперь могут жители и гости Барановичей. Мечта пассажиров стала реальностью благодаря мобильному платежному сервису "Оплати™". Воспользоваться им может любой житель страны независимо от того, клиентом какого банка является.

"Сервис "Оплати™" гармонично встроился в финансовую ЭкоСистему Белинвестбанка. Он упрощает расчеты, предоставляет новые возможности пользователям и существенно экономит время. Физические лица могут совершенно бесплатно скачивать приложение, а также пополнять электронный кошелек без каких-либо затрат с карточек любого банка, - уточнила исполнительный директор ОАО "Белинвестбанк" Татьяна Казаченок.

Алгоритм покупки билета по новой системе выглядит следующим образом. Пассажир наводит сканер в приложении "Оплати™" на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Причем сделать это можно даже на расстоянии двух метров. Электронный билет тут же отображается на экране смартфона и содержит в себе всю необходимую информацию – время покупки, стоимость и номер проездного документа, номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку. Получается, можно абсолютно не беспокоиться о том, есть ли мелочь в кармане или проездной. Что немаловажно, smart-билет – еще и ваша дополнительная безопасность. Сегодня в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией это как никогда актуально.

"Когда мы создавали систему, не представляли, насколько ценным окажется возможность делать покупки при минимальном контакте с посторонними предметами, – рассказал представитель разработчика системы, заместитель директора компании LWO по техническим вопросам Кирилл Талейко. – Пассажиры уже почувствовали, как удобна оплата проезда в транспорте с помощью системы. Не надо пробираться через переполненный салон к кондуктору, передавать наличные деньги, соприкасаться с пластиковыми карточками, талончиками. Все, что нужно для расчета за проезд – это личный смартфон, который можно навести на QR-код даже с расстояния полутора-двух метров и произвести платеж в одно мгновение".

Проверка такого билета также не предусматривает сложных схем. Пассажиру всего-навсего нужно отсканировать QR-код контролера и на экране отобразится купленный билет со статусом «Оплачен». Если же он недействителен, то соответствующая надпись уведомит контролера и об этом.

Ежедневно в Барановичах более 90 автобусов выходят на линию и курсируют по 32 маршрутам. Инновационный способ оплаты проезда пока смогут опробовать только пассажиры автобуса №31, который связывает студенческие городки Барановичского государственного университета.

"Этот маршрут очень популярен среди студентов. Инновации – то, что сегодня больше всего ценит молодежь. Поэтому мы рассчитываем, что альтернативный способ оплаты найдет широкий отклик среди данной категории пассажиров. После проведения опытно-промышленной эксплуатации технология продажи и проверки билетов по QR-коду начнет активно тиражироваться на всем автотранспорте города", – сообщил главный инженер ОАО "Автобусный парк г. Барановичи" Сергей Дубешко.

Помимо Барановичей, оплатить проезд по QR-коду можно в Борисове, Гомеле, Витебске и Могилеве. В самое ближайшее время этот список пополнят Пинск и Гродно.

Мобильный платежный сервис "Оплати™" - система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят по QR-коду. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. "Оплати™" является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. С его помощью вы можете совершать платежи через систему ЕРИП, оплачивать товары через QR-код в организациях торговли и сервиса, мгновенно переводить денежные средства друг другу без комиссии. Кроме того, сервис дает возможность общаться как в обычном мессенджере, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошельки на общие цели. "Оплати™" позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу. Сервис включает мобильное приложение для физических лиц и "Оплати-Бизнес™". Разработчик сервиса – белорусская IT-компания LWO.

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО "Лайт Вел Организейшн") – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для переписи населения 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
на правах рекламы
Новости рубрики Общество
Фото из архива Посольство информирует о возможностях вылета белорусов из КНР компаниями Air China и "Аэрофлот"
ФОТОФАКТ: Транспортировка пациента с коронавирусом
Фото из архива МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов
Фото из архива Посольство Беларуси в КНР пояснило, кого не коснется запрет на въезд в Китай
Фото Государственного комитета по имуществу Белорусские и российские картографы разработали атлас "Дорогами воинской славы, 1941-1945"
Фото генерального консульства Беларуси в Шанхае Генконсульство в Шанхае передало медсредства индивидуальной защиты Центру изучения Беларуси
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Об экономике, строительстве, коронавирусе и поддержке людей - о чем говорил Лукашенко на "Белгипсе"
Лукашенко о борьбе с коронавирусом: занимаемся без шума и пыли
Заявок от пожилых на доставку продуктов и лекарств становится больше - Румак
"Муж невезучий, а мне вот подфартило!" Как белорусы выигрывают деньги на свои мечты
Топ-новости
Лукашенко жестко предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время
В Беларуси выздоровели 32 зараженных коронавирусом
"Боюсь, чтобы Минск не превратился в Москву" - Лукашенко высказался о застройке столицы
МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов
Рассчитаться за проезд с помощью сервиса "Оплати™" стало возможным в первом городе Брестской области
Румас о посевной в Витебской области: все должно быть четко и эффективно
Белорусские банки готовы рассматривать предоставление кредитных каникул физлицам
Минздрав сообщил о средствах на благотворительном счете для помощи медикам на фоне коронавируса
Выплаты ветеранам ко Дню Победы начнутся 1 апреля - Румак
Минус 10%! В престижном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – выгодная акция в доме №2!
Посольство Беларуси в КНР пояснило, кого не коснется запрет на въезд в Китай
ФОТОФАКТ: Транспортировка пациента с коронавирусом
Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом
Нацбанк определил лучших видеоблогеров на тему финансовой грамотности
"Это дает нам силы" - посол Италии признателен белорусскому народу за акцию солидарности с его страной
Афиша выходного дня: "Паўлінка" онлайн, юмор в музыке и "Гуканне вясны"
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.