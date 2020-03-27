Рассчитаться за проезд с помощью сервиса "Оплати™" стало возможным в первом городе Брестской области

Пятый город Беларуси внедрил технологию продажи и проверки билетов в электронном виде в общественном транспорте по QR-коду. Рассчитаться быстро, просто и без хлопот за проезд в автобусе, используя только смартфон, теперь могут жители и гости Барановичей. Мечта пассажиров стала реальностью благодаря мобильному платежному сервису "Оплати™". Воспользоваться им может любой житель страны независимо от того, клиентом какого банка является.

"Сервис "Оплати™" гармонично встроился в финансовую ЭкоСистему Белинвестбанка. Он упрощает расчеты, предоставляет новые возможности пользователям и существенно экономит время. Физические лица могут совершенно бесплатно скачивать приложение, а также пополнять электронный кошелек без каких-либо затрат с карточек любого банка, - уточнила исполнительный директор ОАО "Белинвестбанк" Татьяна Казаченок.

Алгоритм покупки билета по новой системе выглядит следующим образом. Пассажир наводит сканер в приложении "Оплати™" на своем мобильном устройстве на QR-код, размещенный в салоне автобуса. Причем сделать это можно даже на расстоянии двух метров. Электронный билет тут же отображается на экране смартфона и содержит в себе всю необходимую информацию – время покупки, стоимость и номер проездного документа, номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку. Получается, можно абсолютно не беспокоиться о том, есть ли мелочь в кармане или проездной. Что немаловажно, smart-билет – еще и ваша дополнительная безопасность. Сегодня в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией это как никогда актуально.

"Когда мы создавали систему, не представляли, насколько ценным окажется возможность делать покупки при минимальном контакте с посторонними предметами, – рассказал представитель разработчика системы, заместитель директора компании LWO по техническим вопросам Кирилл Талейко. – Пассажиры уже почувствовали, как удобна оплата проезда в транспорте с помощью системы. Не надо пробираться через переполненный салон к кондуктору, передавать наличные деньги, соприкасаться с пластиковыми карточками, талончиками. Все, что нужно для расчета за проезд – это личный смартфон, который можно навести на QR-код даже с расстояния полутора-двух метров и произвести платеж в одно мгновение".

Проверка такого билета также не предусматривает сложных схем. Пассажиру всего-навсего нужно отсканировать QR-код контролера и на экране отобразится купленный билет со статусом «Оплачен». Если же он недействителен, то соответствующая надпись уведомит контролера и об этом.

Ежедневно в Барановичах более 90 автобусов выходят на линию и курсируют по 32 маршрутам. Инновационный способ оплаты проезда пока смогут опробовать только пассажиры автобуса №31, который связывает студенческие городки Барановичского государственного университета.

"Этот маршрут очень популярен среди студентов. Инновации – то, что сегодня больше всего ценит молодежь. Поэтому мы рассчитываем, что альтернативный способ оплаты найдет широкий отклик среди данной категории пассажиров. После проведения опытно-промышленной эксплуатации технология продажи и проверки билетов по QR-коду начнет активно тиражироваться на всем автотранспорте города", – сообщил главный инженер ОАО "Автобусный парк г. Барановичи" Сергей Дубешко.

Помимо Барановичей, оплатить проезд по QR-коду можно в Борисове, Гомеле, Витебске и Могилеве. В самое ближайшее время этот список пополнят Пинск и Гродно.

Мобильный платежный сервис "Оплати™" - система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят по QR-коду. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. "Оплати™" является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. С его помощью вы можете совершать платежи через систему ЕРИП, оплачивать товары через QR-код в организациях торговли и сервиса, мгновенно переводить денежные средства друг другу без комиссии. Кроме того, сервис дает возможность общаться как в обычном мессенджере, запрашивать средства у близких людей, а также создавать групповые кошельки на общие цели. "Оплати™" позволяет загружать карты лояльности организаций торговли и сервиса, создавать собственные визитные карточки в виде QR-кода и обмениваться ими. При этом контакты будут занесены прямо в вашу адресную книгу. Сервис включает мобильное приложение для физических лиц и "Оплати-Бизнес™". Разработчик сервиса – белорусская IT-компания LWO.

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО "Лайт Вел Организейшн") – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для переписи населения 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.

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