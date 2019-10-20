Равков представит во время Пекинского форума белорусский взгляд на глобальную безопасность

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков участвует в 9-м Пекинском форуме по вопросам безопасности "Сяншань" в Китае, где выступит с докладом "Международные системы контроля над вооружениями и глобальная безопасность - белорусский взгляд", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны.

Визит главы белорусского оборонного ведомства в КНР начался сегодня. Форум продлится четыре дня.

Планируется встреча с министром обороны Китайской Народной Республики генерал-полковником Вэй Фэнхэ, во время которой будут обсуждаться актуальные вопросы региональной и международной безопасности, а также перспективные направления развития двустороннего военного сотрудничества.-0-