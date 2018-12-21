Равков: в преддверии новогодних праздников очень важно подарить детям сказку

21 декабря, Оршанский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Министр обороны Андрей Равков посетил сегодня Андреевский детский дом в Оршанском районе, где поздравил детей с наступающим Рождеством и Новым годом и передал подарки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я искренне хочу, чтобы все ваши желания сбылись, а мы, взрослые, со своей стороны постараемся сделать все, чтобы это случилось", - сказал Андрей Равков, поздравляя детей с праздником. Однако и ребятам, по его мнению, для этого надо немножко постараться: хорошо учиться, заниматься спортом, творчеством, участвовать в олимпиадах. "Это труд, который в будущем обязательно даст результат", - убежден министр обороны.

В новом году подопечным министерства он пожелал здоровья, хорошей учебы, целеустремленности и выразил уверенность в том, что каждый из них в свое время покажет себя только с хорошей стороны.

В беседе с журналистами Андрей Равков отметил, что в преддверии зимних праздников все дети верят в чудеса и волшебство. "Поэтому эту сказку обязательно нужно дарить. Подарок, хорошие слова или поступки - все это тоже небольшая, но очень важная и нужная сказка", - добавил руководитель ведомства.

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