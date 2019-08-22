Размер доплат медикам будут справедливее дифференцировать с учетом сверхнормативной работы

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С введением новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года размер доплат работникам бюджетных организаций здравоохранения будут справедливее дифференцировать с учетом сверхнормативной работы, заявили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ, ссылаясь на председателя Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберта Часнойтя.

При разработке новой системы оплаты труда ставилась задача упростить действующую. "Назрела необходимость сделать ее более простой и прозрачной. Вместе с тем нужно было сохранить дифференцированную оплату труда медработников в зависимости от условий, сложности и напряженности. Большая работа была проведена, чтобы работники не потеряли в оплате", - сказал Роберт Часнойть.

По его словам, новая система оплаты труда для работников отрасли справедлива. В здравоохранении невозможно установить сдельную оплату, как, например, на заводе. Врач получает заплату независимо от того, сколько пациентов он принял - 20 или 40. "Теперь мы переходим к новым методам, где оплата труда будет зависеть и от количества принятых пациентов и формироваться с учетом соответствующих доплат. Руководители получат большую свободу в премировании за сверхнормативную работу", - отметил председатель отраслевого профсоюза. Сейчас это право регламентируется большим количеством указов и постановлений, что создает сложности.

Получила развитие система стимулирования труда медицинских работников за применение (участие в применении) уникальных методов медпомощи, участие в сложных операциях. То есть новая система оплаты труда будет объективно отражать проделанную работу. Таким образом усиливается экономическая мотивация работников.

По настоянию профсоюза сохранена выплата за особый характер труда. Это касается врачей и медперсонала, работающих с пациентами с ВИЧ и СПИД, поражениями центральной нервной системы, инфекционными заболеваниями. "Такие специалисты нуждаются в дополнительной защите. Они работают во вредных условиях и должны получать за это доплату", - считает Роберт Часнойть.

Кроме того, есть работники, которые оказывают медицинские услуги, но не имеют специального образования: логопеды, психологи, воспитатели, работающие в системе здравоохранения, водители скорой помощи. Новая система оплаты труда позволит учитывать интересы и этой категории.-0-