Размещая паспортные данные в интернете, можно стать жертвой преступления - УВД

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространяя свои паспортные данные в сети интернет, можно стать жертвой преступления или способствовать его совершению. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Telegram-канал "свободные белорусы" предлагает всем желающим заполнить заявление о поддержке и присоединении к некому "решению о мирном разрешении конфликта….". К предложению прилагается электронная форма, которую предлагают заполнить и направить в виде фотографии или санированного документа. В графах предлагаемой формы гражданам предлагается оставить свои личные данные и образец подписи", - рассказали в УВД.

Оперативники группы по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД настоятельно не рекомендуют передавать в сети интернет личные данные, и особенно образцы подписей. "Использовать чужие паспортные данные, образцы подписи преступники могут для самых различных целей. Передавая свои паспортные данные, можно стать жертвой преступления или способствовать его совершению в отношении других лиц, - отметили правоохранители. - Под подписями - "борцы за справедливость", "киберпартизаны", "представитель европейских фондов по поддержке демократии" зачастую скрываются обычные преступники. Они реализуют свой преступный умысел, а также дополнительно пытаются создавать образ неких "Робин Гудов", чтобы в случае задержания изображать из себя узников совести".

В УВД добавили, что в настоящее время нельзя исключить причастность данной категории лиц к хищениям персональных данных и впоследствии денежных средств у граждан.-0-