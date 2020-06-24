Разработчики нового КоАП стремились привести его к формуле идеального закона - эксперт

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработчики новых КоАП и ПИКоАП стремились привести кодексы к формуле идеального закона. Об этом во время очередного заседания проекта БЕЛТА и БИСИ "Экспертная среда" "Административный кодекс. Слушать и слышать людей" заявил первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси кандидат юридических наук, доцент Алексей Башан.

Он пояснил, что имеют в виду юристы, когда говорят об идеальном законе. "Идеальным является тот закон, который человек соблюдает, не зная о его наличии. Это для него естественно в силу образования, воспитания и т.д.", - сказал первый замначальника Академии МВД. Алексей Башан признал, что создать такой закон сложно, но именно к этому стремились разработчики обновленных КоАП и ПИКоАП. Идея состояла в том, чтобы сделать естественным соблюдение норм административного законодательства.

Специалист привел в пример балльную систему штрафов для водителей, которая внедрена за рубежом. Общественное обсуждение показало, что белорусы к ней не готовы, и от идеи отказались. "Невозможно просто скопировать законодательство другой страны и бездумно повторить у себя. Население должно быть готово воспринимать эти правила", - подчеркнул Алексей Башан.

Схожее мнение по поводу балльной системы высказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. Возможность ее внедрения обсуждалась и ранее, во время подготовки закона о дорожном движении. "Но обсуждение еще раз подтвердило, что эта система еще до конца не выработана адекватно и не соответствует требованиям, которые перед ней ставятся", - констатировал он.

Вадим Ипатов

Вадим Ипатов отметил масштаб работы, проделанной за шесть месяцев межведомственной экспертной комиссией. Директор центра обратил внимание, что публичное обсуждение новых КоАП и ПИКоАП проводилось по сути дважды: сначала - концептуальных положений кодексов, затем - уже готовых редакций. Так, мнение людей легло в основу разделения правонарушений на административные проступки, значительные и грубые правонарушения, уменьшения или исключения нижней границы для привлечения к ответственности в виде штрафа. Во время обсуждения граждане поднимали вопросы привлечения к ответственности шумных соседей, нарушения правил содержания животных, сохранения воинских захоронений, борьбы с черными копателями. Инициативы по этим и другим темам нашли отражение в обновленных кодексах.-0-

Зампред Верховного суда: в обновленных КоАП и ПИКоАП нашли отражение запросы белорусского общества Сергей Кондратьев отметил, что нововведения, которые закреплены в проектах КоАП и ПИКоАП, нашли отклик у общественности, потому что затрагивают буквально каждого человека.

Ипатов: предупреждение можно выносить по 93% составов административных правонарушений Директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов отметил, что новая редакции КоАП рассчитана прежде всего на законопослушного гражданина.

Суды по новому КоАП получают широкие полномочия для освобождения от административной ответственности В то же время в обновленном КоАП остается около 50 составов грубых административных правонарушений, за которые предусмотрены более строгие взыскания вплоть до значительных штрафов и административного ареста.