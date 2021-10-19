Разработчики приложения "Путешествую без COVID-19" ведут переговоры об использовании его в третьих странах

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Разработчики мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" ведут переговоры о возможности его использования гражданами государств ЕАЭС и СНГ для въезда в третьи страны. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян, передает корреспондент БЕЛТА.

Приложение "Путешествую без COVID-19" разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. В настоящее время использование приложения является обязательным для въезда в Россию из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Ведем переговоры со странами вне СНГ, чтобы они признавали это приложение и допускали въезд в свои страны с данными о ПЦР-тестировании и вакцинации, которые внесены в приложение", - сказал Тигран Саркисян. Кроме того, в дальнейшем планируется предоставить возможность вносить в приложение данные о перенесенном заболевании COVID-19.

Тигран Саркисян отметил, что за несколько месяцев использования приложения уже расширилась его география: помимо стран Евразийского экономического союза к нему подключились некоторые страны СНГ. Граждане четырех государств - России, Кыргызстана, Узбекистана и Армении - получили возможность загружать в сервис данные о прохождении вакцинации. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы предоставить такую возможность и гражданам Беларуси.

Пока приложение используется только при пересечении границы воздушным транспортом. По словам заместителя председателя ЕАБР, сейчас обсуждается возможность его применения при перемещении между странами другими видами транспорта.

Тигран Саркисян также привел такие данные: на 11 октября число скачиваний приложения "Путешествую без COVID-19" превысило 1 млн, сгенерировано свыше 1 млн 700 тыс. QR-кодов с результатами ПЦР-тестов. Он отметил, что Беларусь уступает только Кыргызстану по востребованности данного сервиса.

Зампред ЕАБР спрогнозировал, что в ближайшее время число пользователей приложения будет ежемесячно возрастать на 500 тыс. Поэтому разработчики намерены расширять его мощности, устранять выявляемые недочеты. "Разрабатывается корпоративная система рисков, чтобы подключенные лаборатории работали четко в соответствии с правилами, - отметил он. - Если будут выявлены лаборатории, которые нарушают корпоративные правила, их будут отключать от приложения".

Тигран Саркисян также сообщил, что на сегодняшний день подделок QR-кодов в приложении не зафиксировано. "Система проверки QR-кодов на достоверность показала свою эффективность", - подчеркнул он.-0-