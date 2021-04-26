Разработчики рассказали о белорусской вакцине против COVID-19

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают инактивированную цельновирионную вакцину против COVID-19, сообщил журналистам заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пошли по пути создания вакцины классического типа - это убитая цельновирионная вакцина. Такие вакцины применяются очень давно для различных видов патогенов и имеют целый ряд преимуществ, основным из которых является то, что цельновирионная вакцина представлена полным набором антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа", - сказал Анатолий Красько.

Он пояснил, что получить нейтрализующую активность антител после вакцинации достаточно сложно, а главное, что держится такая активность не очень долго, поэтому необходимо задействовать в том числе и клеточный иммунитет. Чтобы получить такой иммунный ответ, недостаточно использовать только один S белок, который используется, например, в векторных вакцинах. Кроме того, специалист считает, что в перспективе эффективность векторных вакцин будет снижаться, поскольку в первую очередь вырабатывается очень сильный иммунный ответ на вектор, которым является аденовирус.

Выбранная белорусскими учеными технология имеет один недостаток: необходимость работы с высокопатогенным материалом на начальном этапе создания вакцины. А такой возможностью обладает только РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Впрочем, по словам Анатолия Красько, при этой пандемии мир преодолел боязнь к генномодицированным вакцинным препаратам. Сейчас используются как минимум две вакцины генномодицированного типа против COVID-19 - аденовирусные векторные и мРНКовые вакцины. "Это произошло именно из-за того, что необходимо быстро и эффективно подавить распространение пандемии. В противном случае разработка вакцин всегда занимает очень длительный период времени - от 5 до 10 лет и более, чтобы получить выверенный, надежный и безопасный препарат. - сказал он. - Сейчас речь идет об относительной безопасности разработанных применяемых вакцин. Подавляющее большинство либо вообще еще не прошли конечную стадию регистрации и не получили разрешения на применение в экстренных случаях. Пандемия - экстренный случай".

Заведующий лабораторией уверен, что необходимость разработки собственной вакцины очевидна. Для этого в стране есть определенные возможности, с советских времен сохранилась хорошая школа вирусологов. Несколько проблематичным является то, что в стране нет биотехнологического производства, то есть предприятий, которые бы производили вакцины для людей. Правда, сейчас на белорусских площадях уже выпускается по лицензии российская вакцина "Спутник V", но технологии с нуля (от момента разработки вакцины до постановки на производство) в настоящее время отсутствуют.

По словам Анатолия Красько, страна длительное время не уделяла внимания этому вопросу по объективным причинам. "Но из-за складывающейся экономической и политической ситуации, когда вакцин явно не хватает и они становятся каким-то политическим оружием в общении между странами, встает вопрос о том, что страна, имеющая хороший уровень науки в области биотехнологий, должна иметь собственное производство вакцины. Рентабельно или нет - это уже становится вопросом дискутабельным, тем более что те экономические потери, которые несет страна, оправдывают необходимость разработки вакцины. В связи с этим и было принято решение участвовать в этом проекте", - заключил он.-0-

Фото Оксаны Манчук