Разработка отечественной вакцины для Беларуси равнозначна полету Гагарина в космос - Шевцов

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработка белорусской вакцины станет настоящим прорывом для отечественной медицины. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА главный врач 1-й городской клинической больницы, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов.

"К концу года Беларусь планирует выйти на разработку собственной вакцины. Для Беларуси это будет равнозначно полету Гагарина в космос. Ведь будут задействованы лучшие белорусские специалисты, в том числе и смежных профилей", - сказал главврач.

"Беларусь, невзирая на санкции, продолжает развиваться и созидать. Мы едины, мы работаем в нужном направлении, чтобы страна жила спокойно", - заметил Дмитрий Шевцов.

Он обратил внимание, что в Беларуси на государственном уровне всегда большое внимание уделялось здравоохранению. "Однако особенно это внимание почувствовалось, когда началась эпидемия COVID-19. Мы увидели огромную поддержку со стороны государства. Это на себе ощутили и медики, причем не только финансово, но и морально", - отметил Дмитрий Шевцов.

"Видим, какое огромное количество медицинских учреждений в этот непростой ковидный период посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сколько у него было встреч с коллективами. И везде при необходимости он оказывал помощь", - добавил главврач. Он также отметил и обеспеченность медучреждений: "Практически в каждой минской поликлинике есть компьютерные томографы, а ведь благодаря им удалось спасти тысячи жизней, поскольку очень важен вовремя поставленный диагноз".

Дмитрий Шевцов также считает важным селекторные совещания, еженедельно проходившие в Минске и регионах, на которых руководство страны, Министерства здравоохранения, областей помогали быстро решать возникающие проблемы, держа на контроле ситуацию по поликлиникам, больницам.

Главврач обратил внимание, что, помимо ковида, есть и другие заболевания, требующие не меньшего внимания медиков. "Да, медики работают в сложных условиях. Они понимают, что выполняют свой долг. Государство в свою очередь поддерживает их", - сказал Дмитрий Шевцов.

Главврач обратил внимание, что сейчас медработники начали активнее прививаться. "Третья волна не была настолько интенсивной благодаря тому, что есть вакцина", - уверен председатель Белорусской ассоциации врачей.-0-

Главврач: в Беларуси на государственном уровне уделяется огромное внимание противостоянию COVID-19