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05 февраля 2021, 22:03

Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям

Фото из архива
Фото из архива
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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На сегодня разрешение дано четырем лабораториям, которые могут проводить ПЦР-тестирование на основе социального партнерства", - сказал Александр Тарасенко. Он пояснил, что эти учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности будут работать как для бюджетных учреждений здравоохранения Минска, так и оказывать платные услуги населению.

Как сообщалось, учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики, смогут проводить ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 для нужд системы здравоохранения.

Предельный максимальный тариф на услугу ПЦР не должен превысить Br79,5.-0-

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