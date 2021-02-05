5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На сегодня разрешение дано четырем лабораториям, которые могут проводить ПЦР-тестирование на основе социального партнерства", - сказал Александр Тарасенко. Он пояснил, что эти учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности будут работать как для бюджетных учреждений здравоохранения Минска, так и оказывать платные услуги населению.

Как сообщалось, учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики, смогут проводить ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 для нужд системы здравоохранения.

Предельный максимальный тариф на услугу ПЦР не должен превысить Br79,5.-0-