Развитие белорусского общества и государства обсудили на диалоговой площадке в БГУ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалоговая площадка, посвященная развитию белорусского общества и государства, была организована сегодня на юридическом факультете БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В качестве экспертов выступили депутат Палаты представителей Сергей Клишевич и политолог, писатель, публицист, член Коммунистической партии Беларуси Андрей Лазуткин. Также участниками дискуссии стали начальник управления воспитательной работы с молодежью БГУ Екатерина Зуева, глава БРСМ БГУ Михаил Дегтяренко и студенты всех факультетов вуза", - рассказали в пресс-службе.

Обсуждали конституционную реформу, сохранение духовности и культурно-исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи, преемственность поколений. Студенты отметили важность таких встреч, где можно напрямую пообщаться с представителями власти, получить ответы на вопросы и предложить свои инициативы, связанные с общественно-политической жизнью страны.

В пресс-службе отметили: в БГУ для студенческой молодежи регулярно проводятся такие диалоговые площадки. Приглашаются представители власти и общественных организаций, юристы, политологи, ученые.-0-

Фото БГУ