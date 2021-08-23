Развитие нацсистемы образования и воспитания базируется на гуманистической парадигме - эксперт

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие нацсистемы образования и воспитания базируется на гуманистической парадигме, заявила заведующая лабораторией специального образования Национального института образования Ольга Хруль на секции №4 "Инклюзия: равные возможности для каждого в открытом образовательном пространстве" во время республиканского педагогического форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.





"В числе основных приоритетов образовательной политики государства - развитие инклюзивного подхода в образовании, который позволит обеспечить реализацию права граждан на получение качественного образования и социальную интеграцию, что является важным фактором устойчивого развития общества. Ребенок с особенностями развития реализует свое право на образование в любом типе учреждения по месту жительства и получает при этом необходимую ему специализированную помощь", - сказала Ольга Хруль.





"Современное образование - это образование, преодолевающее социальную изолированность особенных детей. Оно призвано подготовить функционально грамотного человека в контексте формирования жизненных навыков XXI века, то есть обеспечить развитие социального и эмоционального интеллекта, критического и креативного мышления, навыков коммуникации, взаимодействия, воспитать личность, обладающую системой ценностных ориентаций и нравственных установок, - отметила завлабораторией. - Достоинствами современного образования лиц с ОПФР выступают адаптация содержания обучения не с позиции упрощения содержания учебного материала, а с позиций специфики подачи и адекватности предъявляемых требований к познавательным, сенсорным, двигательным, эмоциональным возможностям учащихся, включение их в совместную деятельность, учитывая личностные предпочтения, различные уровни учебных достижений, возможность использовать конкретный способ выполнения задания на основе психофизических особенностей".





Ольга Хруль подчеркнула, что совместное обучение предполагает наличие в учреждении образования корпоративной образовательной культуры. "Ее перспективными характеристиками являются креативность участников образовательного процесса, их системное и последовательное интеллектуальное и духовное обогащение, включенность в различные виды творческой деятельности и общение, толерантность по отношению ко всем. Современное учреждение образования обязано подготовить ученика в соответствии с его возможностями к самостоятельной независимой жизни, что требует овладения практическими и универсальными учебными действиями, различными видами творческой деятельности, что обеспечивает стремление к постоянному самосовершенствованию и самореализации", - добавила она.-0-