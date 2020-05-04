Развитие региональных СМИ в цифровую эпоху обсудят на онлайн-конференции в БГУ

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская научно-практическая конференция "Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху: от локальной проблематики к обеспечению информационной безопасности государства" пройдет 5 мая в БГУ. Форум состоится в онлайн-формате с участием более 150 представителей редакций региональных СМИ и вузов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Программа включает работу шести секций: "Региональная пресса Беларуси в условиях адаптации к цифровой медиасреде", "Проблемы и перспективы регионального радио и телевидения", "Медиакоммуникация региональных брендов", "Белорусская региональная пресса: от презентации культуры - к созданию культурного образа издания", "Городская цифровая медиасреда: инициативы и проекты" и "Эффективный медиатекст в цифровую эпоху: практика создания и анализа". Дискуссионные площадки будут организованы на платформе Zoom.

Организаторами конференции выступают Министерство информации, факультет журналистики БГУ и управления идеологической работы областных исполнительных комитетов.-0-