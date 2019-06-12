Разыгран самый большой джекпот в истории Беларуси! Победитель игры "Спортлото 6 из 49" получит почти 4 000 000 рублей!

Команда "Спорт-пари" с гордостью сообщает: в четверг, 6 июня, в 703-м тираже джекпот был разыгран "Спортлото 6 из 49"! На момент розыгрыша сумма джекпота составляла 3 миллиона 973 тысячи 635 рублей - и это абсолютный рекорд за всю историю проведения лотерей и электронных интерактивных игр в Республике Беларусь.
Этот розыгрыш почти в 7 раз превысил предыдущий рекорд компании: в марте 2019 года победительница игры "Спортлото 6 из 49" выиграла более 590 тысяч рублей.
Команда "Спорт-пари" ждет, когда обладатель счастливого чек-прогноза выйдет на связь. Уже известно, что ставка была сделана в Могилеве, а невероятную удачу принесли числа 16, 27, 11, 32, 9, 41. Победитель получит всю сумму джекпота в полном размере, в соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши электронных интерактивных игр не облагаются налогом.
"Мы с нетерпением ожидали этой победы. Розыгрыш крупного джекпота - главное событие и логичный результат усилий каждого сотрудника компании. Уверен, в ближайшее время мы будем встречать счастливчика в минском офисе и сможем вместе с ним испытать невероятные эмоции", - отметил генеральный директор компании "Спорт-пари" Юрий Юрасюк.
Вероятность сорвать джекпот составляет 1 к 13 983 816. Это первый розыгрыш джекпота "Спортлото 6 из 49" за почти пятилетнюю историю игры. 187 игроков останавливались всего в шаге от победы: им удавалось угадать 5 чисел из 6.
Компания "Спорт-пари" не только ежедневно работает для повышения индекса доверия к организации лотерей и электронных интерактивных игр в Беларуси, но посильно поддерживает главный мультиспортивный форум страны - II Европейские игры 2019 года. Мобильная промокоманда компании "Спорт-пари" каждый день будет радовать минчан и гостей столицы хорошим настроением и памятными сувенирами на фан-зоне у Дворца спорта. Обязательно присоединяйтесь к нам и следите за новостями в социальных сетях "Спорт-пари"!
Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!