4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 20-летний минчанин Долгий Павел Игоревич, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

С 26 февраля молодой человек перестал выходить на связь со своими родственниками. Его местонахождение в настоящее время неизвестно.

На вид ему 25 лет, рост около 185 см, среднего телосложения, волос русый, средней длины, по бокам коротко стрижен, носит бороду. На обеих руках в области кисти имеются татуировки.

Просьба гражданам, которым известно местонахождение парня, - сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 365-02-40, 102.-0-