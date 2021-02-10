Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в 75 белорусских здравницах

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения опубликовал список организаций республики, имеющих лечебно-реабилитационные программы для граждан, перенесших пневмонию, ассоциированную с инфекцией COVID-19, сообщает БЕЛТА.

В перечень вошли 75 организаций с профилем "Болезни органов дыхания". Больше всего таких находится в столичном регионе и самом Минске - 24. Реабилитационные программы здесь внедрили в Республиканском центре медицинской реабилитации и бальнеолечения, санаториях "Журавушка", "Рудня", "Пралеска", "Березина", "Вяжути", "Волма", "Зеленый бор", "Подъельники", "Сосны", "Белорусочка", "Сосновый бор", "Рассвет-Любань", "Приморский", "Березка", "Криница", "Ислочь", "Нарочанка", санатории-профилактории Белорусского государственного медицинского университета, детских санаториях "Налибокская пуща", "Случь", "Солнышко", детских реабилитационно-оздоровительных центрах "Надежда" и "Ждановичи".

На территории Брестской области организаций, где внедрена реабилитационная программа для вылечившихся после ковидной пневмонии, 13. Это санатории "Ружанский", "Солнечный", "Ясельда", "Буг", "Надзея", "Алеся", "Свитанок", "Чаборок", "Белая Вежа", "Магистральный", санаторно-курортная организация "Брестагроздравница", детские реабилитационно-оздоровительные центры "Свитанак" и "Колос".

В Витебской области программы после COVID-19 предлагают в 12 здравницах: санаториях "Боровое", "Лесное", "Лесные озера", "Летцы", "Железнодорожник", "Нафтан", санаторно-курортном комплексе "Плисса", военном санатории Вооруженных Сил Республики Беларусь, реабилитационном центре "Железняки", детском санатории "Росинка", детском реабилитационно-оздоровительном центре "Жемчужина" и областном детском реабилитационном оздоровительном центре "Ветразь".

Еще 9 оздоровительных учреждений, предлагающих реабилитацию после пневмонии, ассоциированной с COVID-19, расположены в Гомельской области. Это санатории "Сосны", "Ченки", "Приднепровский", "Серебряные ключи", "Машиностроитель", "Золотые пески", "Василек", "Солнечный берег" и санаторий Гомельского отделения Белорусской железной дороги.

В Гродненском регионе такую специализированную реабилитацию можно пройти в 8 санаториях: "Озерный", "Неман-72", "Альфа Радон", "Жемчужина", "Энергетик", "Пралеска", "Радуга" и детском реабилитационно-оздоровительном центре "Лесная поляна".

Наконец, в Могилевской области такие услуги предлагают санатории "Дубровенка", "Сосны", "Шинник", "Энергетик", "Чайка", санатории имени В.И. Ленина и К.П. Орловского, а также детские санатории "Свислочь" и "Радуга".-0-