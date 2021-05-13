Региональная академия устойчивого развития создана в МГУ им. А.А.Кулешова

13 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Региональная академия устойчивого развития создана на базе Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова, передает корреспондент БЕЛТА.

Презентация проекта состоялась во время X Международной научно-практической конференции "Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран", которая проходит 13-14 мая на площадке вуза. Конференция объединила представителей исполнительной власти, ведущих учреждений высшего образования Беларуси и ближнего зарубежья, а также руководителей крупнейших предприятий Могилевской области.

"На протяжении последних двух лет наше учебное заведение активно участвует в международных проектах по циркулярной экономике, устойчивому развитию регионов, сохранению экологии и охране окружающей среды, - отметила проректор по научной работе МГУ им. А.А.Кулешова, доктор экономических наук, профессор Наталья Маковская. - В области реализации Целей устойчивого развития мы до сих пор являемся пионерами среди других учебных заведений, и наш опыт пока никто еще не перенял. Очередным шагом в развитии этого направления стало создание Региональной академии устойчивого развития, которая объединит в себе науку, образование и реальный сектор экономики".

Организовали конференцию Министерство образования Беларуси, Могилевский областной исполнительный комитет и Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова. В программу мероприятия вошли более 100 докладов от участников из Беларуси, России, Украины и Германии. В научных материалах затронуты темы устойчивого развития местной экономики, эко- и агробизнеса, туризма, социального предпринимательства и цифровизации.

"Для жителя Могилевской области практическим результатом реализации Целей устойчивого развития региона станут, конечно же, материальные блага, - подчеркнул председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Дмитрий Мудрогелов. - Мы все хотим жить в цивилизованном мире, дышать свежим воздухом, развивать национальную экономику и получать достойную зарплату. Эти приоритеты сегодня актуальны как для жителей нашего региона, так и для нашей республики в целом".

По итогам научно-практической конференции будет подписана декларация о присоединении к достижению Целей устойчивого развития МГУ им. А.А.Кулешова, ИООО "ВМГ Индустри", ОАО "Моготекс" и Могилевского комбината противопожарных работ РГОО "Белорусское добровольное пожарное общество". По словам Натальи Маковской, документ определит перспективы развития Могилевской области до 2035 года и обязательно затронет цифровизацию и экологизацию экономики, а также социальное развитие региона, связанное с реализацией Целей устойчивого развития.-0-