Региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 30-31 марта в Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональные электронные ярмарки вакансий пройдут 30-31 марта на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости, сообщает БЕЛТА.

Ознакомиться с предложениями нанимателей можно будет онлайн на сайте www.e-vacancy.by.

Сегодня по всей стране такие мероприятия проходят с 10.00 до 12.00 в семи районах. В Гомельском свои вакансии предлагают ОАО "Совхоз-комбинат "Сож" (35 рабочих мест: ветеринарный фельдшер, главный ветеринарный врач, животновод, заведующий ремонтной мастерской, зоотехник, механик гаража, оператор машинного доения и др.) и КЖУП "Гомельский райжилкомхоз" (86 вакансий).

В Столинском районе со своими предложениями познакомят три местные организации: центральная районная больница, предприятие ЖКХ и районная клубная система.

Участниками электронной ярмарки вакансий Ивьевского района станут филиал "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро", КСУП "Баума", ОАО "Ивьевская сельхозтехника", КСУП "Субботники", ТЦСОН Ивьевского района, центральная районная больница и местный центр культуры и досуга.

На ярмарке Ошмянского района вакансии предложат Ошмянский сыродельный завод (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" - 19 рабочих мест), ОАО "Радиотехника" (вакансии изолировщика проводов, инженера-технолога, мастера, монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператора станков с программным управлением и токаря), РУП "ЖКХ" (21 рабочее место), ОАО "Ошмянский мясокомбинат" (29 вакансий) и центральная районная больница (60 рабочих мест).

В Ганцевичском районе поучаствовать в ярмарке вакансий решило только местное предприятие ЖКХ. А в Хотимском районе врача-специалиста, главного врача, медицинскую сестру, помощника врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшера будет искать центральная районная больница.

На тематической ярмарке вакансий ОАО "САЛЕО-Кобрин", которое специализируется на выпуске гидроцилиндров, предложит рабочие места инженера-конструктора, оператора станков с программным управлением, сверловщика, токаря, токаря-расточника, транспортировщика, шлифовщика и др.

В среду, 31 марта, запланированы еще региональные электронные ярмарки вакансий. В Полоцком районе мероприятие состоится с 10.00 до 12.00. Соискатели работ получат возможность задать двум нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Всего заявлено 79 вакансий.

С 11.00 до 12.00 управление по труду, занятости и социальной защите Докшицкого райисполкома проводит мероприятие с участием трех нанимателей, которые предложат 36 рабочих мест. И сотню предложений о трудоустройстве от трех нанимателей обещают при проведении электронной ярмарки вакансий Ляховичского района с 14.00 до 15.00.

Электронная ярмарка вакансий - современная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости - доступ к ним для всех соискателей сохранится.-0-