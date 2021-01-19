Регулирование цифровой экономики и защита исторической памяти предложены темами первых модельных законов СГ

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Темами первых модельных законов Союзного государства предложены регулирование цифровой экономики и защита исторической памяти. Такая инициатива высказана на начавшихся сегодня двухдневных парламентских слушаниях "Модельное законотворчество в Союзном государстве", организованных Парламентских собранием Союза Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госдумы РФ.

Деятельность по гармонизации законодательства государств - участников Союзного государства стоит в числе основных задач Парламентского собрания. Одной из форм такой работы станет разработка модельных законодательных актов Союзного государства. "Мы пришли к выводу, что по некоторым вопросам необходимо на практике переходить от мягкого сближения законодательства к формированию единого правового поля в рамках Союзного государства. Первым шагом в этом направлении должно стать принятие Парламентским собранием модельных законодательных актов", - отметил председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Артем Туров.

В первый день парламентских слушаний обсуждались приоритетные сферы модельного регулирования, рассматривался опыт модельного законотворчества в СНГ и ОДКБ, а также были предложены темы для модельных законодательных актов, которые необходимо разработать уже в 2021-2022 годах. "Мы полагаем, что при определении тем для модельных законов нужно исходить из предметов ведения Союзного государства, закрепленных в Договоре о создании Союзного государства", - сказал заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Сергей Сивец. По его мнению, необходимо обратить внимание на тематику обеспечения равных прав граждан и установления равных условий субъектам хозяйствования. "Первыми модельными законодательными актами могли бы стать документы по актуальным и обсуждаемым вопросам: регулирование развития цифровой экономики и защита исторической памяти", - отметил парламентарий.

По результатам парламентских слушаний будут подготовлены рекомендации, которые рассмотрят на заседании Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту.-0-