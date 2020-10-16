Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву с 19 октября будут выполняться трижды в неделю

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 19 октября увеличивает количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск до трех в неделю, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейсы в аэропорт Домодедово будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Минска в 13.35 и прибытием в Москву в 14.55. Улететь из Москвы можно будет в 14.45 с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 16.05.

Перед покупкой авиабилета "Белавиа" рекомендует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд, касающимися страны назначения.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании, в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.

Авиасообщение между Россией и Беларусью возобновилось 21 сентября: было дано разрешение на выполнение одного рейса на взаимной основе. 14 октября принято решение о том, что число рейсов на линии Москва - Минск увеличится до трех в неделю на взаимной основе.-0-

"Аэрофлот" намерен летать из Москвы в Минск по четвергам, субботам и воскресеньям Планируется, что рейсы будут осуществляться из московского аэропорта Шереметьево в 15.20 с прибытием в белорусскую столицу в 16.55. Обратно из Минска рейсы "Аэрофлота" также будут совершаться по четвергам, субботам и воскресеньям: вылет в 18.00, прибытие в Шереметьево в 19.55.