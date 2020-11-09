Рейсы Пекин - Минск - Пекин приостановлены с 9 ноября на неделю

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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсы по маршруту Пекин - Минск - Пекин приостановлены с 9 ноября на неделю. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Китайской Народной Республике.
"Департаментом гражданской авиации КНР принято решение о приостановке с 9 ноября выполнения рейсов СА721/СА722 по маршруту Пекин - Минск - Пекин на одну неделю", - отметили в белорусской дипломатической миссии.
В посольстве пояснили, что причиной отмены являются пять подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выявленных по прилете у пассажиров рейса СА722 Минск - Пекин 24 октября.-0-