Рекогносцировка районов стратегического учения "Запад-2021" пройдет по 27 мая

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекогносцировка районов проведения совместного стратегического учения "Запад-2021" проходит 26-27 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Накануне в Беларусь с рабочим визитом прибыла делегация Вооруженных Сил Российской Федерации. Проведена рабочая встреча, на которой обсуждены отдельные вопросы подготовки к совместному стратегическому учению", - рассказали в Минобороны.

Кроме того, специалисты посетят районы учения на полигонах и участках местности Гродненской и Брестской областей.-0-