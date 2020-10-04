Ректор Академии управления при Президенте предлагает усилить требования к отбору абитуриентов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович предлагает усилить требования к отбору абитуриентов. Об этом он сообщил сегодня в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, передает БЕЛТА.

"Необходимо усилить требования к отбору абитуриентов, которые попадают в Академию управления. В связи с этим, для тех, кто оканчивает школы и набирается в институт управленческих кадров, мне представляется целесообразным наличие рекомендаций и проведение собеседования, которое будет иметь решающий характер при зачислении абитуриента в Академию управления", - отметил ректор. По его мнению, это необходимо, чтобы понимать, кто поступает в ВУЗ, ориентируясь не только на те баллы, которые он получил при тестировании и в аттестате.

"Если говорить об институте государственной службы, где повышают свою квалификацию люди, которые уже работают в госорганах и учреждениях, то здесь необходимо проведение предварительного тестирования на местах, то есть в районах и областях, на предмет определения актуальных направлений для повышения квалификации специалистов, ведь все имеют разную подготовку", - считает Вячеслав Данилович. Академия управления даже готова высылать группы своих сотрудников для проведения тестирования, чтобы руководство того или иного района, области или госоргана имело представление о специалисте и на какие именно курсы повышения квалификации его целесообразно отправить. Это, по мнению руководителя Академии управления, позволит формировать определенные группы специалистов для повышения их квалификации по необходимым направлениям.

"Мне представляется это предложение разумным, и эту идею мы будем реализовывать. Если же говорить о научно-исследовательском институте, который у нас в Академии функционирует, то здесь важно, чтобы результат и сами научные исследования были направлены на совершенствование системы государственного управления, подбора государственных кадров", - отметил Вячеслав Данилович.-0-