Ректор Академии управления рассказал, как именно в вуз будут отбирать патриотов

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" рассказал, как именно из числа абитуриентов будут отбирать патриотов, сообщает БЕЛТА.

Ректору был задан вопрос, как реализовать на практике качественный отбор в Академию управления - увидеть, действительно ли человек поступает с надежной попасть в сферу госуправления с благой целью или же просто хочет удачно устроиться.

"Мы планируем, что по новым правилам приема в Академию управления можно будет поступать имея рекомендации с последнего места учебы, службы либо работы, а также от местных органов власти. Кроме того, вводится профессионально-психологическое собеседование. Перед началом вступительной кампании комиссия Академии управления сможет воочию увидеть абитуриента, который приходит, потестировать его определенным образом. А дальше вступают в силу уже результаты ЦТ, идет общий конкурс", - рассказал Вячеслав Данилович.

В вузе рассчитывают с помощью этих рычагов обеспечить, чтобы в Академию управления при Президенте Республики Беларусь приходили настоящие патриоты, люди с определенными задатками, которые необходимы в управленческой сфере.

Как сообщалось БЕЛТА, 12 октября Президент Беларуси провел совещание по законодательному совершенствованию системы образования. Обсудить на уровне главы государства новую редакцию Кодекса об образовании и изменения в правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения договорились еще 24 августа на Республиканском педагогическом совете.-0-