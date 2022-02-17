Ректор БНТУ: референдум вызывает интерес как у студентов, так и преподавателей

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждение предстоящего референдума по внесению изменений в Основной закон вызывает интерес как у молодых людей, так и у представителей старшего поколения. Такое мнение в беседе с журналистами высказал ректор Белорусского национального технического университета Сергей Харитончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для коллектива преподавателей и студентов нашего учебного заведения сегодня очень важная встреча. Вопросы для председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева мы подготовили самые разные. Прежде всего нас волнует предстоящий референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию, причем волнует как молодежь, так и взрослых", - сказал Сергей Харитончик.

По мнению ректора, участие председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева в диалоговой площадке на базе БНТУ положительно скажется на взаимодействии университета и городской администрации. "Нам повезло жить и работать в одном из самых красивых городов мира. Студенты гордятся учебой в Минске и хотят внести свой вклад в его развитие. Нам очень интересны мероприятия, которые проводятся по инициативе городской администрации, например, когда мы приводим город в порядок, высаживаем деревья и кустарники. Уверены, что по результатам встречи мы получим от Владимира Евгеньевича новый импульс в работе и взаимодействии университета и города", - добавил ректор БНТУ.-0-