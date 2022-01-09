Ректор ПолесГУ: проект Конституции учитывает опыт развития Беларуси как суверенного государства

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной Конституции учитывает опыт развития Беларуси как суверенного и независимого государства. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА ректор Полесского государственного университета кандидат биологических наук Валерий Дунай.

"Необходимость изменений Конституции обусловлена тем багажом положительного опыта, который был накоплен нами за годы развития Беларуси как суверенного и независимого государства. Опыт государственного строительства, социального равенства и социальной направленности государственной политики, поддержка науки, инноваций и образования, уважение к своей истории и подвигам белорусского народа - это то, что необходимо сохранить для последующих поколений. Именно это и отражено в проекте изменений и дополнений", - сказал Валерий Дунай.

Он отметил, что все эти изменения - результат кропотливого труда всех белорусов, чьи предложения и мнения были учтены и рассмотрены при подготовке проекта. Поэтому так важно участие каждого гражданина в обсуждении и принятии обновленного Основного закона Беларуси.

Руководитель вуза особо обратил внимание на дополнения, касающиеся государственной поддержки молодежи. "Государством созданы все условия для всесторонней поддержки и развития молодежи в различных сферах. Нам важно закрепить это в Основном законе, чтобы продолжать не только раскрывать потенциал молодого поколения белорусов, но и направлять их идеи и инициативы на благо нашего общества и государства", - подчеркнул ученый.

Воспитание гражданина, уважающего закон, историю и традиции своего народа, происходит как в обществе, так и в кругу семьи. "Очень важно, что эту обязанность родителей предлагается закрепить в Конституции. Это поможет укрепить связь учреждения образования и семьи в воспитании патриотически настроенных, социально активных граждан, готовых беречь и приумножать все, чего мы уже достигли, обустраивать и развивать свою Родину", - подытожил ректор ПолесГУ.-0-