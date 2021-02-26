Религиозные конфессии и государство, объединив усилия, могут сделать больше для общества - мнение

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Религиозные конфессии и государство, объединив усилия, могут сделать больше для общества. Такое мнение высказал настоятель религиозной общины "Римско-католический приход костела Святой троицы на Золотой Горке", пресс-секретарь Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви Юрий Санько на полях круглого стола "Межконфессиональное согласие как важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности", посвященного Году народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно, что такие круглые столы проходят и что вместе с представителями органов госуправления собираются представители разных конфессий. Каждая религиозная организация и государство много делают в социальной сфере, но объединившись, мы можем сделать больше. Думаю, что сегодняшний круглый стол посодействует еще большему сотрудничеству, большей открытости. Цель нашей работы - человек, и нам будет легче до него дойти", - сказал Юрий Санько.

По его словам, у участников мероприятия будет возможность обменяться опытом и представить свои наработки. "Наша нация уникальная. Это наша открытость, желание помочь друг другу. Когда человек открывает свое сердце потребностям ближнего - это очень важно", - отметил ксендз.

В работе круглого стола участвуют представители религиозных конфессий, госорганов, научных и образовательных учреждений, общественных объединений, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей. Мероприятие организовано для обсуждения насущных вопросов взаимодействия церкви и государства на благо белорусского народа, роли религиозных организаций, общественных объединений в профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений, ресоциализации осужденных, работы с молодежью, противодействия религиозному экстремизму. Организаторами форума выступают Следственный комитет и Институт повышения квалификации и переподготовки СК.-0-