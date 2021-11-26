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26 ноября 2021, 13:22

Ремонт домов, обустройство дворовых территорий: Рыженков провел прием граждан в Славгороде

Максим Рыженков
Максим Рыженков
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26 ноября, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Капитальный ремонт многоквартирных домов, обустройство дворовых и придомовых территорий - с такими вопросами к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову обратились жители Славгородского, Белыничского и Могилевского районов сегодня во время личного приема в Славгородском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди обратившихся была жительница Славгорода, которая рассказала, что проживает в 8-квартирном жилом доме в центре города. Женщина до этого жила в деревне, но с возрастом стало сложно ухаживать за большим домом, поэтому приобрела квартиру в Славгороде. По решению райисполкома в этом году их дом был признан непригодным для проживания. Женщина знает, что сейчас решается вопрос о сносе и возможности предоставления собственникам арендного жилья. Второй вариант решения ситуации - поставить постройку на капитальный ремонт. Такая же судьба ждет еще два соседних дома, а это всего 40 квартир. Жительница Славгорода попросила, чтобы дома все-таки ремонтировали, а не сносили.

Как отметил председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта, сейчас прорабатываются пути решения этой проблемы. "При сносе домов необходимо более Br500 тыс. компенсации собственникам и найти для них арендное жилье. По факту в Славгороде нет арендного жилья, чтобы расселить около 60 человек. Ремонт тоже будет дорогим - общая стоимость составит более Br2 млн. Необходимо будет заменить перекрытия, крыши, укрепить фундаменты, - рассказал он. - На срок ремонта людей необходимо выселить, но мы сможем все закончить за летний период".

Максим Рыженков отметил, что вопрос будет взят на контроль. "У районных властей есть несколько алгоритмов решения вопроса. Подключим областную власть, я тоже подключусь. Специалисты сказали, что провести ремонт за лето возможно. Осталось найти деньги. Вопрос ставим на контроль", - подчеркнул он.

Жительница Белыничского района обратилась с вопросом о благоустройстве территории неподалеку от ее частного жилого дома. Во время плохой погоды с дороги смывает песок и грязь к ее забору. Как подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента, в ближайшее время он лично ознакомится со сложившейся ситуацией у ее дома. "Прямо сейчас мы эту проблему не решим. Нужно приехать на место и посмотреть, как обстоят дела", - отметил он.

Жители Могилевского района приехали с вопросом о дороге, которая идет к их дому в населенном пункте. Молодые люди рассказали, что с 2006 года они не могут разобраться с этой проблемой - подъезд к дому слишком узкий из-за того, что соседи вынесли забор. Тяжелая техника подъехать не может: ни скорая, ни пожарные. С вывозом мусора тоже возникают сложности. Однако во всех инстанциях, куда заявители обращались, говорили о том, что все в порядке. "Вопрос мы возьмем на контроль. Необходимо время, чтобы тут разобраться", - подчеркнул Максим Рыженков.

Среди заявителей была и председатель молодежного жилищно-строительного кооператива в Славгороде. В этом году на дворовой территории близлежащих многоквартирных домов проводили асфальтирование. ЖСК обратился с просьбой заасфальтировать дворовую территорию кооператива. Но площадь большая и включает в себя еще и территорию соседнего многоквартирного дома, стоимость работ для оплаты жильцами оказалась высокой. На собрании кооператива райисполком предложил уменьшить площадь земельного участка - все согласились. Все необходимые документы с учетом изменения границ есть, а денежных средств на благоустройство нет. Женщина поинтересовалась, есть ли возможность все-таки привести дворовую территорию в порядок.

"В соседнем доме в этом году проводили капитальный ремонт и привели в порядок прилегающую к дому территорию. Часть уже заасфальтировали, а в следующем году, как только станет погода благоприятной, сделаем и там асфальт", - ответил на обращение председатель Славгородского райисполкома.

С еще одной проблемой жительницы Славгорода Максим Рыженков ознакомился лично, приехав к дому, который приобрела женщина. Она после покупки провела благоустройство прилегающей к дому территории, однако разрешительных документов на эти работы у славгородчанки не было. С ухудшением погоды коммунальные службы города сделали напротив ее участка водоотводящую канаву. Из-за этого женщина не может въехать на свою территорию на автомобиле - у ворот получился ров. Председатель Славгородского райисполкома на месте отметил, что женщине необходимо получить нужные документы, тогда можно будет все поправить.

Всего на личный прием обратились 7 человек.-0-

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