РЕПОРТАЖ: БРСМ помогает ОСВОД предотвращать чрезвычайные ситуации на водоемах

Во время зимних школьных каникул особое внимание спасатели уделяют водоемам. Ребята, отложив учебники и получив долгожданный отдых, чаще обычного выходят на лед покататься. ОСВОД совместно с БРСМ проводят в этот период акцию "Зимний патруль", направленную на профилактику чрезвычайных ситуаций на водоемах и предупреждение выхода на тонкий лед. Корреспонденты БЕЛТА отправились на Комсомольское озеро в Минске, где сотрудники ОСВОД совместно с активистами БРСМ готовы прийти на помощь любому человеку, оказавшемуся на льду, в том числе и любителям рыбной ловли.

Рабочий день на спасательной станции "Комсомольское озеро" начинается в 10.00. Перед сменой сотрудники ОСВОД в пяти точках от берега и до середины водоема измеряют толщину льда. Далее - заступ на дежурство и патрулирование местности, в чем спасателям активно помогают члены БРСМ.

"В мероприятиях акции "Зимний патруль" задействованы бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ и сотрудники ОСВОД. Проводится огромная разъяснительная работа с несовершеннолетними и взрослыми гражданами, находящимися на льду. Ежедневно с 11.00 до 15.00 на 66 спасательных станциях Беларуси молодежные дружины работают совместно со спасателями. Все члены МООП БРСМ перед выходом в патруль проходят инструктаж", - рассказывает командир Республиканского штаба молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ Сергей Таболич.

Во время инструктажа особое внимание уделяется оказанию первой помощи при попадании в воду.

Медсестра спасательной станции "Комсомольское озеро" Лариса Свиридович заостряет внимание, что пострадавшего нужно уложить на ровную поверхность, запрокинуть голову, освободить дыхательные пути от инородных тел. После этого нужно приступить к искусственной вентиляции легких, далее - непрямой массаж сердца. На два вдоха делается 30 толчков. Если появилось дыхание, человек очнулся, нужно укутать его и дать обильное теплое питье.

Бойцы МООП закрепляют полученные знания на манекене.

Также участники акции рассказывают о действиях в условиях чрезвычайной ситуации. "Главное, не паниковать, когда почувствуете, что лед уходит из-под ног, расставьте руки на ширине плеч. После этого надо пробовать класть тело на лед и пытаться добраться до крепкой поверхности. Возможно, это займет много времени, но рано или поздно вы найдете это место", - рассказывает водолаз спасательной станции Николай Костюкевич. Рыбакам желательно иметь с собой веревку, пешню для проверки льда и санки.

"Статистика свидетельствует об увеличении количества утопших, за этот год погибли 370 человек, среди них 30 несовершеннолетних. К сожалению, с наступлением зимнего периода возникает проблема, когда из-за недосмотра родителей дети идут кататься на коньках и санках на неокрепший лед. Поэтому такие совместные рейды очень важны, их основная цель - проинформировать население и уменьшить количество погибших на водоемах", - отмечает председатель ОСВОД Анвар Игамбердиев.

После теоретического и практического курсов сотрудники ОСВОД совместно с ребятами из БРСМ отправляются наблюдать за территорией. Завершится акция "Зимний патруль" 8 января.

Александр ЖИБУЛЬ,

Фото Андрея ПОКУМЕЙКО,

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