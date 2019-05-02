РЕПОРТАЖ: Девушка, которая знает о самолетах все

Когда 27-летнюю уроженку Кобрина Веронику Гричанинову спрашивают о ее работе, она с гордостью отвечает, что уже три года работает в "Белавиа". Но нет, не бортпроводником, как думают многие, а авиатехником по планеру и двигателям. В штате Национального аэропорта Минск около 60 специалистов подобного профиля. Мужской коллектив украшают две молодые девушки - единственные в Беларуси авиатехники прекрасного пола. Корреспонденты БЕЛТА отправились в аэропорт, чтобы познакомиться с Вероникой Гричаниновой, и убедились, что навыки обслуживать двигатель или менять колесо в самолете вовсе не лишают девушку очарования и женственности, а только выгодно подчеркивают эти качества.

Наблюдая за посадкой и взлетом железных птиц с васильком на хвосте, добираемся к ангару. Атмосфера возле самолетов всегда своя, особенная: дух захватывает. Любопытно понаблюдать за кулуарами небесной жизни - такие виды уж точно экзотика даже для самых бывалых пассажиров.

На перроне у ангара расположились несколько Boeing внушительных размеров, на фоне которых CRJ (самый маленький самолет в парке "Белавиа") выглядит совсем скромно. В багажном отсеке этой небольшой по общим меркам машины и застаем нашу героиню, которая занимается заменой фильтра для очистки воды. Вероника Гричанинова ловко орудует ключами и шестигранниками, выбирая необходимые приспособления в многочисленных отделах огромного красного ящика с инструментами. На фоне хрупкой девушки невысокого роста незаменимая ручная кладь авиатехника выглядит неподъемной. Кажется невероятным, как Вероника по отвесной стремянке умудряется доставить ее на борт самолета.

"Обычно выбираем необходимые инструменты в зависимости от фронта работы. Думаю, килограмм десять весит такой ящик. Даже наши мальчики обычно его не носят с собой постоянно. Кстати, если мне физически сложно управиться с какой-либо ношей или работой, они всегда выручают", - указывает собеседница на своих коллег, которые тем временем колдуют у шасси соседних самолетов. К уникальным девушкам мужчины относятся с особым вниманием и заботой: то комплиментом подбодрят, то сладостями или шутками скрасят день.

Когда работа на воздушном судне закончена, следуем в ангар. По пути Вероника рассказывает, как стала авиатехником. В школе планировала стать архитектором, но, будучи абитуриентом, неожиданно задумалась о том, чтобы связать свою жизнь с самолетами и поступить в Академию авиации. "Тогда было сложно определиться со специальностью, знакомый подсказал, что перспективно будет работать авиатехником по планерам и двигателям. Вот я и решилась, даже не подозревая, что это полностью мужская работа. В группе была единственной девушкой", - рассказывает молодой специалист.

После окончания учебного заведения она год проработала диспетчером в отделе планирования. Такие специалисты ведут учет количества часов налета каждого воздушного судна, выступают в роли связующего звена между авиатехниками и другими службами, занимаясь распределением ресурсов. Бумажная работа в офисе не приносила девушке удовольствия. Как только появилась вакансия авиатехника, она сразу же решилась. "Хочешь - пробуй", - ответили мне тогда. Руководство, правда, пыталось разубедить, мол, не женская это профессия, я смотрю на нее в розовых очках, не выдержу или не справлюсь. Родные и друзья тоже старались отговорить. Но это мое! Прошло уже два года, а я ни дня не пожалела о своем выборе. Сейчас мама шутит, что я в буквальном смысле родилась для авиации. У меня ведь день рождения 4 ноября, а День работников гражданской авиации отмечают каждое первое воскресенье этого месяца", - улыбается Вероника, направляясь к "Эмбраеру".

С большим воодушевлением девушка рассказывает нам про этот самолет бразильского производства, который находится на диагностике программного обеспечения. У нее имеются допуски к работе с Embraer - 175, 195, а также с Boeing Classic, но "Эмбраеры" ей больше по душе. По ее словам, с этими машинами работать проще и интереснее, поскольку многие операции здесь автоматизированы. Заглядываем в святая святых самолета - кабину пилотов. Наша героиня занимает почетное место командира экипажа, пытаясь коротко и доходчиво объяснить специфику работы авиатехника. Включать приборы, пока инженеры ведут работы с интеллектом воздушного судна, запрещено, поэтому приходится довольствоваться теорией. "По сути, мы на земле делаем все те же манипуляции, которые пилоты осуществляют в воздухе, чтобы протестировать работу оборудования и исправить все неточности. Простое обслуживание оперативно выполняем прямо на перроне до и после полета, сложным занимаемся в ангаре", - вводит в курс Вероника.

Список основных обязанностей авиатехника по планеру и двигателям кажется бесконечным: замена агрегатов, масла, фильтров, шасси, тормозных систем, обслуживание двигателя и гидравлической системы, полный визуальный осмотр судна - и это лишь малая часть. С приборами навигации и другим радио- и электрооборудованием имеют дело специалисты смежного профиля. Давным-давно авиатехники придумали пару шутливых ассоциаций к своей работе, с тех пор формально делят себя на две категории: "слоны" - специалисты по планеру и двигателям, которые занимаются обслуживанием крупногабаритного оборудования, и "обезьяны" - техники-авионики, вечно путающиеся в лианах многочисленных проводов. Хотя работа последних проще физически, освоить ее у нашей собеседницы никогда не возникало желания. "Все, что связано с электрикой, меня пугает. Лишний раз к розетке опасаюсь подходить, а вот физических нагрузок я совсем не боюсь", - объясняет специалист.

Направляясь к салону, девушка указывает нам на кухонное оборудование и другие приспособления, с которыми обычно имеют дело бортпроводники и пассажиры. За исправность печек, кофе-машин, бойлеров, освещения в салоне, ремней безопасности, отделов для ручной клади и других, казалось бы, незаметных мелочей, которые способствуют комфортному и безопасному полету, тоже отвечает наша провожатая и ее коллеги.

Останавливаемся у двигателя. Разобрать эту одну из самых сложных крупногабаритных систем самолета для девушки не составляет труда. Это длительный процесс: конструкция устроена так, что каждую лопатку весом около килограмма нужно снять отдельно, а потом снова зафиксировать в правильном положении. Хоть дело это и ответственное, но не самое проблематичное для девушки. "Самое сложное для меня - это осмотр фюзеляжа самолета, ведь он такой большой, а мне нужно осмотреть каждый сантиметр. Этот процесс порой может растянуться на весь день", - признается авиатехник.

"Вероника, подсоби в кабине", - зовут на помощь специалисты у соседнего Boeing. Только что здесь завершились работы по гонке шасси, осталось отбуксировать самолет на перрон. Авиатехники по инструкции распределяются по нескольким позициям: в кабине, чтобы в случае форс-мажора совершить экстренное торможение, вдоль крыла (оказывается, в самолете не два крыла, а одно - это цельная конструкция) и у буксира. Наша героиня снова занимает место командира экипажа, подает условные сигналы, что самолет снят с тормоза и готов к маневрам.

В считанные минуты воздушное судно паркуется на нужной позиции, чуть позже его место в ангаре займет другая машина. До нашего приезда здесь побывало уже восемь самолетов, что много даже для целого дня, а на часах тем временем было около 12.00. Поскольку авиакомпания переходит на летнее расписание, увеличивается количество рейсов и объемы работы авиатехников. Наша собеседница признается, что в конце рабочего дня всегда чувствует усталость, но чаще не физическую, а моральную. "Большая ответственность - это чувство, с которым я прихожу на работу, с ним же и завершаю свой день. Когда выполняю одно задание, заполняю карты и приступаю ко второму, всегда возникает желание вернуться и перепроверить все еще раз, а потом и еще. Даже в столовой во время обеда прокручиваю в голове все виды работ, а потом снова могу себя проверить. Хотя потом все наши действия контролирует начальник смены и инженер, я должна быть уверена, что моей ошибки там нет", - признается Вероника. Ей и ее коллегам приходится держать в голове массу данных. К примеру, чтобы полностью проверить все оборудование самолета (С-check) после 7,5 тыс. часов налета, нужно задействовать 800 карт. Знать наизусть все инструкции авиатехнику не нужно, но уверенно ориентироваться в таких предписаниях - обязательно.

Отвлечься от работы в конце напряженного дня или по выходным Веронике помогают хобби. В теплую пору за воротами КПП аэропорта ее ожидает мотоцикл - еще одно неженское увлечение, которое появилось в жизни девушки примерно в тот же период, что и самолеты. "Меня часто спрашивают, хотела ли я работать бортпроводником или пилотом. В таких случаях я всегда показываю свой Kawasaki и объясняю, что прекрасно умею летать и на земле. Никогда не использую его как средство передвижения, он у меня исключительно для души", - смеется Вероника. Полным обслуживанием своего железного коня авиатехник, естественно, занимается сама. "Если мне под силу разобрать самолет, то поменять масло в мотоцикле или свечи труда не составит", - добавляет она.

Дома девушку ждет еще одно техническое приспособление, без которого она не представляет своей жизни. Почти все свои выходные Вероника проводит за швейной машинкой. Шьет для себя различную одежду: от тяжелых теплых пальто до легких летних блуз. Все эскизы и выкройки разрабатывает сама: в этом деле ей помогают навыки рисования. "Даже не помню, когда в моей жизни появилась швейная машинка, ведь у меня мама работает в этой сфере. С ниткой и иголкой дружу с раннего детства. Сейчас это для меня не просто увлечение, а настоящая зависимость. Частенько бывает, что только сяду утром на минутку за машину - поднимаю голову, а уже и темнеть начинает", - объясняет она. Иногда девушка посещает показы белорусских и зарубежных дизайнеров на Неделе моды в Беларуси, но основной источник вдохновения - магазины тканей. В процессе выбора материала фантазия всегда рисует образ будущего изделия.

Вероника себя не ограничивает не только в модной одежде, но и в косметике и украшениях. Пускай профессия у нее не всегда легкая и чистая, но быть женственной и ухоженной она старается даже в рабочем комбинезоне или зимнем бушлате.

Мария ШНА,

ФОТО Егора ПАВЛЮЩИКА и из личного архива Вероники ГРИЧАНИНОВОЙ.-0-