РЕПОРТАЖ: ID-карта и биометрический паспорт: где получить, как оформить и сколько платить

С 1 сентября в Беларуси начали выдавать биометрические документы. Пока в отделениях по гражданству и миграции немноголюдно, вся работа ведется в штатном режиме. Зачастую люди узнают о возможности сделать биометрические документы из новостей и приходят поинтересоваться - зачем они нужны, какие в них преимущества и что нужно для получения. А некоторые прекрасно понимают, что это требование современности и получают ID-карты и биометрические паспорта заранее - не ждут ажиотажа и больших очередей. В подразделения по гражданству и миграции Могилевской области за получением биометрических документов с начала сентября обратились уже около 500 человек. Корреспонденты БЕЛТА узнали, как происходит процесс оформления документов нового образца и какие перспективы они со временем откроют для своих владельцев.

С биометрией в новую цифровую реальность

Выдача биометрических документов в Могилевской области, как и по всей Беларуси, стартовала 1 сентября. Обратиться за ними можно исключительно в подразделения по гражданству и миграции, которых в регионе 24 - в каждом районном центре, а также в Могилеве и Бобруйске. При первичном получении биометрических данных необходимо прийти в подразделение по месту жительства или регистрации, во второй раз ID-карту и паспорт нового образца можно получить или обменять где угодно - даже за рубежом.

"С биометрией мы смело шагаем в новую цифровую реальность, которая стремительно меняет нашу повседневную жизнь, - отметил заместитель начальника управления по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции Виталий Астанкович. - Несмотря на то, что за повсеместной цифровизацией - будущее, никто не будет заставлять уже завтра менять свои старые паспорта на новые: все будет происходить поэтапно. Да, с 1 сентября мы предоставляем такую возможность, но право выбора все равно остается за человеком".

ID-карта - документ больших перспектив и возможностей

Сегодня граждане Беларуси могут заказать ID-карту - документ внутреннего пользования, действие которого распространяется только на территории страны, а также биометрический паспорт, необходимый для пересечения границы либо пребывания за рубежом. Новые документы будут использоваться параллельно с действующим белорусским паспортом образца 1996 года. В то же время для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике, с 1 сентября биометрические документы станут обязательными. Старые документы (тот же вид на жительство) можно будет использовать до окончания срока их действия.

"ID-карта - это документ больших перспектив и возможностей, - продолжил Виталий Астанкович. - Впоследствии она станет основой для создания цифрового общества. Небольшая пластиковая карточка с виду похожа на водительское удостоверение: на ней можно увидеть ФИО и фотографию владельца, дату его рождения, гражданство, пол, идентификационный номер. С обратной стороны размещен QR-код. Скрытые возможности этой пластиковой карты уникальны: в нее встроен чип, на котором находится биометрическая информация человека. Благодаря этому владелец карты персонифицируется во всех системах".

И удостоверение личности, и база данных

В перспективе ID-карта рассматривается не только как удостоверение личности, но и как база данных, аккумулирующая всю необходимую информацию о человеке: водительское удостоверение, платежные банковские и скидочные карты и многое другое. Этот документ также будет давать право электронной подписи путем ввода личного ключа доступа. Это новая степень защиты документов: от визуальной до персональной, с использованием отпечатков пальцев. Тот же паспорт нового образца не сможет получить никто, кроме его законного владельца. Даже близнецы не пройдут друг за друга аутентификацию по отпечатку пальца.

"ID-карта имеет несколько степеней доступа к информации, - пояснил заместитель начальника управления. - Во-первых, визуальная - можно увидеть фото и ФИО владельца карты, считать с обратной стороны QR-код. Во-вторых, через специальное устройство (считыватель), которое появится в каждой организации, появится доступ к дополнительной информации из базы регистра населения МВД. Например, такой доступ понадобится при трудоустройстве: сотрудник отдела кадров по идентификационной карте соберет всю необходимую информацию для оформления человека на новом рабочем месте. Третья степень доступа - личная электронная цифровая подпись, которой можно заверять любой документ. Благодаря этому можно совершать действия через портал Национального центра электронных услуг".

Как оформить и сколько платить

Биометрический паспорт внешне похож на существующий, только немного плотнее и содержит пластиковую страницу. Поскольку он предназначен для выезда за границу, в нем больше страниц для проставления виз. Кроме того, на каждой странице документа изображены архитектурные достопримечательности страны - например, там есть Брестская крепость. Документ также содержит чип с биометрической информацией, поэтому при необходимости оформления визы в посольство ехать уже не нужно - можно сразу идти с паспортом в турагентство. Причем биометрических паспортов у человека может быть сразу два, и они имеют одинаковую силу.

Чтобы оформить биометрический паспорт, нужно в обязательном порядке сначала сделать ID-карту. К слову, сроки оформления документов нового образца по сравнению со старыми сократились в два раза. Если обычный паспорт без ускорения человек получает через 30 дней, то биометрический - через 15 (в срочном порядке даже через 5 дней). Да и само оформление документов нового образца займет не более получаса. Все необходимые процедуры совершаются на месте, в том числе фотографирование. Для этого в каждом подразделении по гражданству и миграции оборудованы отдельные кабинеты и установлено специальное оборудование.

"Для оформления биометрических документов человек должен прийти к нам с паспортом, - отметил начальник отделения по гражданству и миграции Ленинского РОВД Могилева майор милиции Сергей Гурченко. - Наши специалисты сканируют документ и оформляют заявку. Затем начинается сбор биометрических данных. Специальный аппарат со встроенной камерой делает снимок человека, потом сканируются отпечатки пальцев и в специально загоревшемся окошке человек с помощью стилуса оставляет свою электронную подпись. Пять минут - и заявка уже отправлена в центр персонализации данных в Минск".

Выдача ID-карты обойдется в 1,5 БВ (Br43,5), биометрического паспорта - 2 БВ (Br58). Для граждан, достигших пенсионного возраста, а также инвалидов I и II групп - 1 и 1,5 БВ соответственно. Дети до 14 лет ID-карту получат бесплатно, а за паспорт нового образца их родители заплатят 1,5 БВ. Единственная категория граждан, для кого оформление всех биометрических документов будет совершенно бесплатной - это дети-сироты. ID-карта будет выдаваться гражданам с 14 лет сроком на 10 лет, а также с момента рождения по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка сроком действия - на 5 лет.

Оформляем, пока нет ажиотажа и очередей

Идентификационную карту гражданина и паспорт нового образца 8 сентября первым в регионе получил могилевчанин Олег Коновалов. Мужчина специально ждал, когда можно будет оформить именно биометрический паспорт. И дело не только в том, что срок действия старого скоро подойдет к концу. "Все меняется, и в получении документов старого образца сегодня нет никакого смысла, - сказал могилевчанин. - Я получаю уже не первый паспорт в своей жизни, и по сравнению с тем, что было, процесс его обмена усовершенствовался в разы - стал очень быстрым и удобным. Разница огромная - все на месте, никуда не надо ходить: нет никаких анкет и фотографий в фотоателье, никаких оплат в сберкассах - можно все сделать на месте по ЕРИП. Сервисом очень доволен, специалисты все объяснили и показали. Теперь буду подключать к оформлению новых документов всю семью. Особенно это удобно для выезда за границу".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-