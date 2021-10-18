РЕПОРТАЖ: Когда женская энергетика самый главный экспонат

Блистательные спортсменки, дипломаты, врачи, педагоги, машинистки паровоза, кулинары - в любой сфере немало женщин, добившихся высот. Каждая из них оставила свой след в жизни, стала исторической личностью для семьи, коллектива, организации, села, города или страны. Трубочка для прослушивания сердцебиения еще не рожденного малыша, букварь 1914 года или пожелтевшая от времени справка, которая могла отправиться на сбор макулатуры, - что может рассказать каждая из этих вещей о своей хозяйке? Уникальные экспозиции собрали в Калинковичах и Мозыре. Музеи о женщинах - уроженках районов - создали сотрудники местных гимназии и школы. Корреспондент БЕЛТА ознакомилась с экспонатами и узнала о судьбах их обладательниц.

Сильные и уверенные женщины Калинковичского района

"Дарья Акимовна Мищенко была делегатом X съезда партии большевиков. Слушала выступления Владимира Ильича Ленина лично. Она осталась одинокой и передала свой дом в безвозмездное пользование городу под библиотеку, которая действует и сегодня", - с этих слов начинается экскурсия по музею "Славные женщины Калинковичской земли" в гимназии райцентра. "Нулевой километр" этого пространства в 66 кв.м - стенд о уроженках Калинковичского района дореволюционного периода.

Музей открылся в 2009 году. Его первым экспонатом, принесшим саму идею создания такой экспозиции, стал пожелтевший от времени листик, который случайно выпал из какой-то стопки макулатуры. В то время в гимназии объявили массовый сбор вторресурсов. Каждый сотрудник гимназии - администрация, педагоги, техперсонал, а также дети и родители подключились к этому процессу.

Та самая справка была выдана одной из жительниц района в 1925 году обществом "Долой безграмотность!". "И тогда наша директор Нина Иосифовна Прокопенко решила: раз уже тогда женщины боролись с безграмотностью, и нам надо продолжать. Все так вдохновились, что зародился музей. Была создана творческая группа. Завертелся процесс. Стартовала операция по сбору экспонатов. Давали объявления в газетах", - об истории создания "женского пространства" заместитель директора гимназии города Калинковичи Снежана Цуба может рассказывать не один час. Каждый случай, каждый знаковый момент или незаметная на первый взгляд тонкость для коллектива ценна.

Почти 20 тематических экспозиций раскрывают роль женщины в социально-экономическом развитии города и района. Они затрагивают период становления советской власти, сельское хозяйство, промышленность, торговлю и общественное питание, транспорт и связь, строительство и ЖКХ, здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту и спорт.

Примечательно, что идея создания музея родилась в 2006 году, который был объявлен в Беларуси Годом матери. Поэтому экспозиция о матерях-героинях и мамах известных уроженцев района имеет особое значение. "Мамы бывшего мэра Гомеля, одного из ректоров Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова также есть у нас. Не могли оставить без внимания и маму нашего славного земляка - олимпийского чемпиона Романа Петрушенко", - проводит экскурсионный тур Снежана Цыба. В свое время на открытие музея пригласили и живых экспонатов. На вопрос о причине слез растроганная Тамара Александровна Петрушенко честно ответила: "Никогда не думала, что я попаду в музей".

С каждой фотографии строго смотрит или улыбается уверенная в себе женщина с ясным взглядом. Раздел о женщинах в здравоохранении открывает врач акушер-гинеколог Лилия Баукова, которая помогла родиться тысячам малышей в районе. Для экспозиции в гимназию передали трубочку для прослушивания сердцебиения малыша в утробе мамы. В сфере транспорта и связи интересна история машинистки паровоза, в сфере производства - электросварщицы. А знаменитая спортсменка, гандболистка Нина Попович занесена белорусскую энциклопедию "Кто есть кто".

В военные лихолетья женщины района также шли на фронт. Более 80 из них воевали, участвовали в партизанском движении, всеми силами приближали победу. 4603 мирных жителя района погибли от зверств оккупантов или были отправлены в лагеря.

Еще одна часть музея отражает быт в разные времена. Всего более 610 экспонатов, многим из них свыше 100 лет. "Самые ценные: юбилейная медаль в честь 300-летия царствования дома Романовых 1613-1913 гг., денежные знаки 1909-1919 годов, букварь 1914 года. Среди уникальных - швейная машинка Singer 1882 года, поваренная книга 1892 года, похоронка 1947 года и др.", - делится замдиректора.

Заслуживает внимания, по мнению Снежаны Валерьевны, подшивка газет "Партизанская дубинка", датированных 1942 годом. С этими экспонатами гимназисты зачастую участвуют в городских мероприятиях и акциях. "Никто не верит, что удалось сохранить эти газеты", - удивляется собеседница.

Детальное ознакомление с экспонатами увлекает надолго. Жители района предоставили массу интересных вещей. Одна из них - старинный патефон, оживляющий звуки не менее старинных пластинок. "А сейчас дискотека? Так поначалу шутили наши мальчишки, увидев этот экспонат. Поверьте, их удивлению и сейчас нет предела, когда мы ставим пластинки и звучит музыка", - делится собеседница.

Был случай интересный. Как-то на выставке в городе к экспозиции гимназии подошел мужчина солидного возраста, он интересовался патефоном. "Расспрашивал о том, где берем иголочки. Тогда честно признались: вместо этой детали приспособили гвоздик. И через некоторое время на вахту гимназии кто-то передал коробочку с иголочками. Как по волшебству. А вообще сила наших людей в небезразличии и отзывчивости. В этом главный секрет таких проектов", - улыбается Снежана Цуба и дополняет: "Музей-то женский, но экскурсоводы - мальчики. Планируем в будущем проводить экскурсии и на английском языке".

"Почитание женщины-матери, женщины-труженицы является неотъемлемой частью нашей славянской культуры и менталитета белорусского народа. Материалы музея не только увековечат особый вклад уважаемых женщин в социально-экономическое, политическое развитие белорусского государства, но и будут способствовать гражданско-патриотическому, гендерному воспитанию подростков и молодежи. Музей как источник создания атмосферы высокой степени рефлексии относительно положения женщины в обществе. Благодаря музею в глазах общественности повышается культурная и образовательная ценность не только гимназии, но и района, области, республики. Но главная особенность нашего музея в том, что он живой. Именно - живой. Он продолжает расти и развиваться", - подчеркивает Снежана Цуба.

Хранители музейных ценностей готовы рассмотреть кандидатуры женщин по предложению трудовых коллективов, предприятий, организаций, учреждений, где они работали. Всегда открыты и для идей жителей, готовых поделиться историями необычайных женщин - мам, бабушек, прабабушек. Ведь с каждым годом ценность каждой фотографии, каждой вещи или предмета только увеличивается. К слову, стать героиней одной из экспозиций может стать и необычайная посетительница.

На сайте гимназии можно совершить виртуальный тур по музею.

Полесские мадонны из Мозырского края

Еще одно место, где просто зашкаливает женская энергетика, - Музей женщин Мозырщины в средней школе №11 города на Припяти. Он открылся 19 декабря 2019 года. Здесь собраны истории около 30 женщин района. Это Герои Советского Союза, подпольщицы, врачи, учителя, руководители, лидеры, спортсменки, деятели культуры, искусства.

Молодой и современный музей создан с подачи Гомельской областной организации Белорусского союза женщин при поддержке Мозырского райисполкома. Его открытию предшествовал кропотливый сбор разноплановых экспонатов: фотографий, писем с фронта, орденов, медалей, грамот, удостоверений, личных вещей, архивных материалов. Проходили личные встречи с героинями будущих экспозиций и их родственниками. Сейчас в фонде уже более 1,1 тыс. экспонатов. Трудно представить, что от идеи до открытия музея прошло всего две недели.

Экспозиции "Женщина и война", "Женщина-мать", "Женщина-труженица", "Женщина и образование", "Женщина-лидер", "Женщина и спорт", "Женщина и творчество" раскрывают все грани мозырянок. У каждой из них - своя дорога жизни, карьерная лестница, серпантин судьбы.

Экспонаты раритетные, с особой историей. Один из самых первых - "Медаль материнства", принадлежащая Евгении Сидоровне Карпеш - бабушке директора школы Евгении Воронович. Мозырянка родила и воспитала достойными людьми пятерых детей.

В стеллажах - ордена и медали почетных мозырянок, карточки на хлеб, фронтовые письма и многое другое. Есть даже особый полесский семейный оберег. Гордость музея - именные часы, подаренные главой государства Заслуженному учителю Республики Беларусь Валентине Миновне Прохоренко.

Очень трогательный блок - о матерях воинов-интернационалистов. Бережно хранятся письма и фотографии мамы Владимира Семененко. Его тело стало первым "грузом -200", отправленным в Мозырь.

Помещение музея небольшое, но благодаря продуманному функционалу, возможности масштабны. Экспозиция интерактивная, также можно совершить виртуальную экскурсию на сайте школы №11.

Музей стал брендом школы. Здесь постоянно проходят экскурсии, занятия, различные проекты. Книгу отзывов страницу за страницей дополняют восторженные комментарии. Исследовательская работа в школе продолжается. Музей пополняется новыми экспонатами о ярких и неординарных женщинах Полесья. Это полные нежности, необычайной целеустремленности и неземной силы уроженки района. Они творили и продолжают созидать историю Мозырского края.

Вместо завершения

Неделя матери закончилась, но миссия женщин, давших жизнь, не имеет границ. Они с нами навсегда: в душе каждого из нас, в мыслях, в этой жизни и в мире ином. Нам ничего не стоит просто благодарить самого родного человека, с которым связывает незримая нить, пока есть возможность обнять, поцеловать.

Наверное, неслучайно после семи дней чествований и поздравлений - еще один необычный праздник. 18 октября во всем мире отмечается День женского счастья. Считается, что это праздник гармонии, самореализации и любви. Пусть для всех женщин он будет каждый день.

Музеи о матерях, женщинах только подчеркивают силу и значимость прекрасной половины человечества. К слову, мы рассказали далеко не обо всех фишках и экспонатах. Это как раз тот случай, когда лучше хотя бы один раз увидеть, в том числе и виртуально.

БЕЛТА

фото из архивов гимназии и школы.-0-