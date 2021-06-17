РЕПОРТАЖ: Медики в канун профессионального праздника посетили Дворец Независимости

Цвет белорусского здравоохранения собрался сегодня во Дворце Независимости накануне профессионального праздника. Хотя сказать, что здесь находятся все лучшие представители отечественной медицины, было бы абсолютно неправильным. В числе гостей - около 100 человек, представляющих различные регионы. А перечесть тех, кто вчера сражался и поныне сражается на передовой за здоровье и жизнь людей, просто невозможно. Их очень много - тех, кто в трудное для страны время показал профессионализм, не сломился под тяжестью выпавших испытаний. Пафосно? Но те, кого они спасали и, можно сказать, вытаскивали с того света, сказали бы о другом - о героизме медиков, их самоотверженности и профессионализме.

Безусловно, было много всего, когда начался первый поток ковидных больных и некоторые чуть ли не впали в панику, дескать, наша страна едва ли единственная, которая не закрылась. Уже, наверное, забылось, как некоторые призывали все закрыть, предприятия остановить. Насколько "помогли" такие радикальные меры западным странам, мы видим.

Вообще-то в предпраздничный день хотелось бы говорить медицинским работникам лишь добрые слова, которые они заслужили, и благодарить.

Приятно видеть их сегодня не в белых халатах, не в защитных масках и одеждах, а в красивых платьях и костюмах. Хочется поговорить с ними, узнать о впечатлениях, настроении и о том, как будут праздновать День медицинского работника.

Главный врач 5-й городской клинической больницы Михаил Назарчук рассказывает, что до праздника еще далеко. Он наступит тогда, когда выпишут последнего ковидного пациента. А пока больше года больница, как на фронте, принимает все новых заболевших. С перерывами, конечно, когда спадает эпидемия, но, к сожалению, третья волна не заставила себя ждать и весь новый корпус больницы заполнен пациентами с COVID-19. Главврач говорит, что в новых корпусах все оборудовано по последнему слову техники, есть все необходимое для лечения и восстановления заболевших.

Он подчеркнул, что с самого начала эпидемии COVID-19 в нашей стране на самом высоком уровне были приняты должные меры для борьбы с заболеванием. Как показала практика, они были оправданны и эффективны. "Государство тратит огромные средства на здравоохранение, и это очевидно. В настоящее время есть запас дорогостоящих лекарств на два месяца вперед, в достаточном количестве имеются средства индивидуальной защиты, всего хватает", - продолжил Михаил Назарчук.

Михаил Назарчук

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