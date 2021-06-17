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17 июня 2021, 13:40

РЕПОРТАЖ: Медики в канун профессионального праздника посетили Дворец Независимости

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Цвет белорусского здравоохранения собрался сегодня во Дворце Независимости накануне профессионального праздника. Хотя сказать, что здесь находятся все лучшие представители отечественной медицины, было бы абсолютно неправильным. В числе гостей - около 100 человек, представляющих различные регионы. А перечесть тех, кто вчера сражался и поныне сражается на передовой за здоровье и жизнь людей, просто невозможно. Их очень много - тех, кто в трудное для страны время показал профессионализм, не сломился под тяжестью выпавших испытаний. Пафосно? Но те, кого они спасали и, можно сказать, вытаскивали с того света, сказали бы о другом - о героизме медиков, их самоотверженности и профессионализме.

Безусловно, было много всего, когда начался первый поток ковидных больных и некоторые чуть ли не впали в панику, дескать, наша страна едва ли единственная, которая не закрылась. Уже, наверное, забылось, как некоторые призывали все закрыть, предприятия остановить. Насколько "помогли" такие радикальные меры западным странам, мы видим.

Вообще-то в предпраздничный день хотелось бы говорить медицинским работникам лишь добрые слова, которые они заслужили, и благодарить.

Приятно видеть их сегодня не в белых халатах, не в защитных масках и одеждах, а в красивых платьях и костюмах. Хочется поговорить с ними, узнать о впечатлениях, настроении и о том, как будут праздновать День медицинского работника.

Главный врач 5-й городской клинической больницы Михаил Назарчук рассказывает, что до праздника еще далеко. Он наступит тогда, когда выпишут последнего ковидного пациента. А пока больше года больница, как на фронте, принимает все новых заболевших. С перерывами, конечно, когда спадает эпидемия, но, к сожалению, третья волна не заставила себя ждать и весь новый корпус больницы заполнен пациентами с COVID-19. Главврач говорит, что в новых корпусах все оборудовано по последнему слову техники, есть все необходимое для лечения и восстановления заболевших.

Он подчеркнул, что с самого начала эпидемии COVID-19 в нашей стране на самом высоком уровне были приняты должные меры для борьбы с заболеванием. Как показала практика, они были оправданны и эффективны. "Государство тратит огромные средства на здравоохранение, и это очевидно. В настоящее время есть запас дорогостоящих лекарств на два месяца вперед, в достаточном количестве имеются средства индивидуальной защиты, всего хватает", - продолжил Михаил Назарчук.

Михаил Назарчук
Михаил Назарчук

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здравоохранение медицина праздник репортаж
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