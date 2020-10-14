РЕПОРТАЖ: Нитей особое сплетенье

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"На ниты", "поножи", "чучепки", "набилки", "агурки"… Наши прабабушки хорошо знали значения этих слов. 60-70 лет назад техникой ткачества владела почти каждая хозяйка. Наша современница Ольга Давыдкина, директор ГУК "Стародорожский центр ремесел", бережно возрождает народное ремесло: ездит по деревням и перенимает по крупицам опыт тамошних рукодельниц.

Ольга Давыдкина
Ольга Давыдкина

20 километров за узором

Стародорожчина всегда славилась ткачами, а мастерская, действующая при центре ремесел с 1997 года, более 20 лет подтверждает свое звание народной. Здесь можно увидеть старинные ткацкие станки конца XIX века, которые во время научных экспедиций искали по чердакам. А вместе с кроснами собирали и аутентичные техники ткачества.

- Народные мастера Беларуси, уроженки Стародорожского района Мария Волкова и Татьяна Михалькевич, внесли неоценимый вклад в развитие ткачества в нашем районе. В разные годы они руководили нашей народной мастерской и в современной истории ткачества остаются авторитетными мастерицами. К тому же это мои учителя, которые щедро поделились своими знаниями, - рассказывает Ольга Михайловна. - Ткачество не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Это нелегкий труд, требующий немало внимания и усидчивости. Меня это ремесло отвлекает от повседневности и даже успокаивает. Но если сегодня, например, душа к работе не лежит, то лучше за станок и не садиться: без вдохновения у нас нельзя.

Из поездки-экспедиции, которая была в начале весны в деревню Прусы, мастерицы вернулись не только с новыми знаниями по работе с веретеном, но и с неизвестными ранее узорами.

- Спрашиваем у местных бабушек: может быть, сохранились тканые занавески, рушники или скатерти? Они обычно в один голос отвечают: "Ой, девочки, да ничего и нету!". А потом как откроют шкафы да сундуки, а там столько тканого богатства: льняные полотна с разноцветными узорами, - не скрывает восторга собеседница. - Не всегда бабуля готова расстаться с тем же рушником, что в молодости ткала. Поэтому мы сразу же фотографируем узор, перерисовываем его на бумагу и воссоздаем на нашем полотне. О каких-то там техниках ткачества никто из них не слышал никогда, да и сам узор каждая называет по-своему: "яблочки", "помидорки", "зорачки". Кстати, как рассказывали нам бабушки, если понравился какой-то узор, то могли и 10-20 километров топать до соседней деревни, только чтоб его срисовать, - тогда автобусы у них не ходили… Но были и такие хозяюшки, которые свои секреты ткачества не выдавали.

"Дыван" в подарок

Хорошо помнит Ольга Михайловна и экспедицию в 2014 году - ехали в деревню Рухаво за традициями создания знаменитых "рухавских дыванов":

- Такими картинами украшали дома в середине прошлого века. Оригинальный предмет декора придумали мастерицы из Рухаво. На черном полотне изображали соломенных птиц и яркие букеты. Техника его изготовления передавалась из поколения в поколение и благодаря этому дошла до наших дней. В 2019-м этому необычному, но весьма интересному ремеслу было решено придать статус историко-культурной ценности.

- А откуда знаете, где вас может ждать ценная находка? - интересуемся у специалиста.

- Слухами земля полнится. Один человек рассказал второму, второй - третьему, а тот поделился с нами. Поэтому едем мы уже подготовленными. Когда впервые отправились в Рухаво, взяли по дороге попутчицу. Разговорились с ней - и оказалось, что в родительском ее доме висит огромный "рухавский дыван". Пригласила она нас к себе и подарила тот самый ковер. В эту деревню приезжали раза четыре, заходили в каждый дом и рассказывали о своей миссии. Если сразу нас принимали настороженно, то через час-другой новость разлеталась по всей деревне, и сельчане уже радушно здоровались, подсказывали, у кого могут быть интересные для нас образцы творчества. Увезли тогда с собой четыре рухавских ковра, которые сохранились с середины 50-х годов XX века.

Марина МАНУЙЛИК,

газета 7 Дней.

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