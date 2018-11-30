РЕПОРТАЖ: Перед выходом в мир: как людям с инвалидностью помогают адаптироваться

В преддверии Международного дня инвалидов (3 декабря) все больше в СМИ обсуждается тема, как Беларусь выполняет взятые на себя обязательства по реализации Конвенции о правах инвалидов. Главный посыл этого документа - воплощение права каждого человека с инвалидностью "людзьмi звацца". Не инвалидами, а людьми с инвалидностью. Тут важна даже не столько работа государства, сколько усилия самого общества - сделать шаг навстречу, отказаться от стигм, не делить на "наших" и "ваших". С другой стороны, важна и готовность людей, имеющих ограничения по здоровью, какие-то особенности, выйти в свет, объяснить, как правильно им помочь при необходимости, как не обидеть. На пути к взаимопониманию нельзя забывать о системе, которая уже давно и, как часы, четко работает на другую немаловажную цель - помочь людям с инвалидностью там, где общество этого сделать не может. Подобный опыт накоплен в специализированных учреждениях. В двух из них, расположенных в столице, корреспонденту БЕЛТА показали, как происходит адаптация и реабилитация людей с особенностями.

Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов встречает теплом и простором - ни порогов, ни барьеров, широкие дверные проемы, адаптированные жилые комнаты, санузлы.

Однако в коридорах, специально оборудованных поручнями, пустынно. Заместитель директора по социальным вопросам Альбина Рачаловская объясняет: сейчас все либо на занятиях по реабилитации, либо отдыхают после завтрака.

Кто-то смотрит телевизор, кто-то подкрепляет силы ароматным травяным чаем или кислородным коктейлем, кто-то расслабляется в белом соляном тумане и романтичной подсветке спелеокамеры, оборудованной спонсорами.

Учреждение можно сравнить с общежитием повышенной комфортности. Только средний возраст местных обитателей более почтенный - 68 лет. Есть, конечно, и молодые - самому младшему 23 года. А главной местной долгожительнице уже 99.

Из 389 обитателей 306 - люди с инвалидностью, и у большинства из них проблемы со здоровьем возникли уже в старшем возрасте. Когда взрослые дети или прочие родственники не в состоянии обеспечить должный уход на дому либо если таковых нет вовсе, дом-интернат становится единственным выходом. В то же время это место, наполненное жизнью.

Один из любимых уголков у местных обитателей библиотека. В приоритете у них детективные истории, женские романы и классика, а также периодические издания. И хотя есть те, кто предпочитает свидание с очередным томом наедине, немало в доме-интернате книголюбов, которые ищут общения в кругу единомышленников, поэтому появление литературного клуба - закономерность.

Уютный актовый зал не пустует даже, когда здесь нет ни концертов, ни киносеансов. Люди с ограниченными возможностями, но щедро наделенные вокальным талантом, не упускают и минуты, чтобы совершенствовать навыки пения.

Многими геронтологами уже доказано, что творчество замедляет процессы деменции, разработка мелкой моторики помогает тренировать и тело, и мозг, особенно в случаях с ДЦП. Однако пенсионеров и молодежь, собравшихся в местной мастерской, мотивирует вовсе не это. Сам процесс коллективного создания украшений к Новому году дарит радость: у одних получается только скручивать бумажные шарики для создания объемных елочек, у других - раскрашивать их, у третьих - нанизывать бисер на нить будущих гирлянд. Чувство сопричастности, которое при этом возникает, напоминает о семье. Даже двое пожилых мужчин на колясках, хоть и ворчат, что им подкинули работу - красить целую гору корзин, плетеных из газетной бумаги, все же с гордостью хвастаются результатом. Кстати, среди поделок большого творческого подряда есть и персонажи для местного кукольного театра.

Да что там, у дома-интерната даже своя мини-ферма имеется: в деревянных домиках с небольшим вольером обитают пара кроликов и куры, подаренные школой Острошицкого Городка Минской области, совсем скоро появится пополнение - пара козлят. От общения с животными позитивные эмоции испытывают и стар, и млад. Особенно счастливы выходцы из села, одна из местных бабушек вовсе держит на личном контроле и рацион питомцев, и уход за ними.

Некоторым дом-интернат помог встретить свою половинку: за 30 лет здесь появились 23 семейные пары. Думается, эти супружеские узы крепче некоторых, связывающих людей вне стен учреждения.

Все это не означает, что жизнь замыкается внутри дома-интерната, словно под непроницаемым колпаком государственной защиты. Возвращать людей с инвалидностью в общество - одна из его задач. Неслучайно здесь есть три формы проживания: постоянная, временная (до года, как правило, для тех, кто проходит реабилитацию после травмы, инсульта) и так называемая социальная передышка (до месяца), которая дает возможность родителям на время освободиться от обязанности присматривать за детьми-инвалидами. Кстати, для ребят, которые только покинули стены детского дома-интерната, здесь оборудована тренировочная комната, в которой они могут обучаться навыкам ведения домашнего хозяйства, готовки.

Одно из основных преимуществ дома-интерната - круглосуточная медицинская помощь и активная реабилитация в соответствии с индивидуальными показаниями и рекомендациями для каждого пациента. К их услугам все виды физиотерапии и даже личный врач-стоматолог.

Медсестру кабинета ЛФК Аллу Бабич проживающие считают родной. Она уже 30 лет помогает пожилым и людям с инвалидностью держать себя в тонусе, причем как на групповых занятиях, так и, что называется, с доставкой в комнату.

К инструктору-методисту по реабилитации Сергею Пинчуку хочется записаться на личную тренировку: так увлекательно он рассказывает о даосских практиках оздоровления суставов, профилактике остеопороза, необходимости улучшения кровообращения, особенно после 40 лет.

С помощью занятий адаптивной физкультурой под его руководством все 8 человек из группы, которые раньше были лежачими пациентами, сегодня могут самостоятельно передвигаться и много чего делать. "Вот Дима, он 3 года назад пережил инсульт, а сейчас сам себя обслуживает, - знакомит с подопечными Сергей Пинчук. - Андрей 46 лет из-за ДЦП не был самостоятельным, а теперь помощь, чтобы пересесть в коляску, ему не нужна. Виталик не ходил и даже не разговаривал - посмотрите, сам на тренажерах занимается!"

Хорошо, когда есть такие профессионалы и энтузиасты своего дела, но их опыт должен накапливаться и систематизироваться, потому что нуждающихся в подобной помощи много, и в будущем они не исчезнут. Поэтому дом-интернат, кроме основных своих функций, выполняет роль практической площадки для отработки навыков будущих специалистов по уходу за больными, реабилитации. На основе опыта специалистов учреждения готовятся и публикуются методические рекомендации. Подключаются к работе и волонтеры, которые составляют людям с инвалидностью компанию на прогулках, организуют тематические вечера и концерты, оказывают другую помощь. Уже в следующем году учреждение ждет пополнение медсестер и врачей. Как поясняет заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка, изменения в штатном расписании позволят укрепить коллектив дополнительными силами, что особенно важно для поддержания работы двух паллиативных отделений. И, чтобы уж совсем убедить в востребованности услуг по уходу в стационарных учреждениях, она сообщает о ближайших планах города: во втором квартале 2019 года должно начаться строительство нового корпуса повышенной комфортности Городского дома-интерната для ветеранов войны и труда "Свiтанак" в поселке Тресковщина.

Несмотря на то, что дома-интернаты - все еще необходимость, развитие стационарзамещающих форм в Беларуси идет в ногу со временем. Как пример - территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска (самого густонаселенного), который имеет в своей структуре сразу три отделения дневного пребывания инвалидов (ОДПИ). Если прежде, порой, приходилось уговаривать погостить день в таком отделении, теперь желающих все больше.

Отделение №3 открылось недавно - в мае этого года - но уже сегодня его на постоянной основе посещают 20-25 ребят, а общая численность гостей достигает 50. Оно разделяет общее здание с отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста (ул. Люцинская, 17). Но это, по словам заведующей ОДПИ №3 Светланы Стрижевской, даже хорошо: праздники отмечают вместе, устраивают общие мероприятия. У пожилых на выбор также 26 кружков: тут и лечебная физкультура, и уроки компьютерной грамотности, и мастер-классы по ажурному вязанию крючком, и литературно-музыкальные, театральные кружки.

Директор ТЦСОНа Елена Свирид обращает наше внимание на то, что занятия проходят по принципу "равный обучает равного", потому что среди пенсионеров немало активных и интересных личностей, которым хочется поделиться своими знаниями и умениями с другими. Так произошло с Людмилой Алексеевой, которая с 2009 года волонтерит в центре - ведет занятия в английском лингва-кафе "В самом соку". И ученицы у нее такие же мотивированные - давно хотели изучать иностранный язык, но не могли из-за занятости, а теперь с удовольствием постигают артикли и времена английской грамматики и традиции Дня благодарения совершенно бесплатно и в душевном комфорте.

На общественных началах занимается цветоводством и огородничеством с молодыми подопечными Виктория Зеньчик. Мягко обучая и направляя, она помогает ребятам пересаживать комнатные растения, выращивать и собирать урожай петрушки, фасоли, мяты.

Трудотерапия и творчество, шахматно-шашечный клуб и уроки домоводства, правила поведения в общественных местах и психологическое сопровождение семей. Простые вещи, которые открывают этим людям мир, а миру - открывают их.

"Многие из тех, кто приходит к нам, до этого постоянно сидели дома. Здесь они пока как наблюдатели, но даже это хорошо. Они вышли из четырех стен, в коллективе, социализируются, - рассказывает Светлана Стрижевская. - Обживая новый дом, мы многое сделали вместе своими руками, смотрите, сколько сувениров и поделок. Нам никого уговаривать не нужно, в отделение приходят с удовольствием. Для ребят оно стало вторым домом. Они даже в шутку называют его Дом-2. При этом чувствуется любовь родителей, которые, оставляя на весь день в центре своих детей, интересуются их успехами и стараются их развивать вне наших стен".

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-