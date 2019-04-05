Решения судов должны быть понятны людям - Сукало

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Верховного суда Валентин Сукало, говоря о перспективах развития судебной системы на ближайшее пятилетие, отметил необходимость повышать оперативность и открытость правосудия, принимать справедливые и понятные людям решения. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам крайне необходимо продолжить реформы по повышению оперативности процесса правосудия, дальше развивать ту апелляцию, которую ввели, сделать правосудие сжатым, экономным", - сказал Валентин Сукало.

Граждане хотят видеть суд не только скорый, но и справедливый. "Хотят видеть жизненные, человеческие решения судов, которые бы исполнялись, были понятны людям. Если справедливость становится частью национальной политики нашего государства, то справедливость правосудия люди связывают именно с этим. Это слова синонимы, и люди часто не разделяют правосудие и справедливость", - сказал председатель Верховного суда.

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