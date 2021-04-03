Республиканская профилактическая акция "Дом без насилия" пройдет с 5 по 9 апреля

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская профилактическая акция "Дом без насилия" пройдет в Беларуси с 5 по 9 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Это совместная акция МВД, Минтруда, Минздрава и Минобразования. К выполнению плана мероприятий привлекаются облисполкомы и Минский горисполком. "Цель республиканской акции - вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия госорганам в решении проблем насилия в семье. Так, чтобы к лицам асоциального поведения принимались меры индивидуальной профилактики правонарушений", - отметили в Минтруда.

Само ведомство в сфере профилактики насилия в семье работает по нескольким направлениям. Это усиление социальной защиты семей, воспитывающих детей; содействие трудоустройству; повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда; оказание помощи гражданам, пострадавшим от насилия в семье; развитие системы учреждений соцобслуживания, которые помогают пострадавшим от домашнего насилия; информационно-просветительская деятельность по предупреждению насилия в семье.

Большую работу ведут центры по предупреждению насилия в отношении женщин и детей, семейного неблагополучия, оказанию помощи семьям в трудной жизненной ситуации. Специалисты оказывают нуждающимся консультационно-информационные, социально-психологические, посреднические услуги, услуги социального патроната, временного приюта и др.

На сайтах территориальных комитетов по труду, занятости и социальной защите созданы разделы, баннеры "Профилактика насилия в семье", размещен QR-код "Пострадавшим от домашнего насилия".

В стране действует сеть из 138 "кризисных" комнат, в том числе 28 в Минской области, 27 в Витебской, 24 в Могилевской, 21 в Гомельской, 19 в Гродненской и 18 в Брестской. В столице работает одна "кризисная" комната. Это специально оборудованные отдельные помещения, в которых созданы необходимые условия для безопасного проживания.

Временный приют могут получить пострадавшие от насилия в семье: им открыт бесплатный круглосуточный доступ в "кризисную" комнату с предоставлением спального места с комплектом постельного белья, обеспечением средствами личной гигиены, питьем и питанием (при необходимости). Место регистрации или жительства жертвы насилия при этом роли не играет. Даже наличие документа, удостоверяющего личность, необязательно (в случае экстренной необходимости) - на основании письменного заявления такой документ предоставят в течение 3 рабочих дней. В случае его утраты гражданин обращается в органы внутренних дел для его восстановления. Срок проживания в "кризисной" комнате определяется в договоре и может быть продлен с учетом обстоятельств конкретной жизненной ситуации.

В 2020 году в "кризисных" комнатах услуга временного приюта предоставлена 661 человеку, в том числе 384 пострадавшим от насилия в семье.-0-